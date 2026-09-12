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Тръмп с извънредни мерки за американския ток! Пекин е в центъра на удара
Снимка: Асошиейтед прес

Тръмп с извънредни мерки за американския ток! Пекин е в центъра на удара

Новите правила обхващат инвертори, батерии, трансформатори и системи за управление, а Министерството на енергетиката ще определи конкретните рискови д...

27 август | 6:41
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