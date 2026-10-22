Скъп удар за бизнеса. Екотаксите блокирани, батериите 14 пъти по-скъпи

Планираното сериозно намаление на екотаксите за електроуреди и фотоволтаични панели е блокирано от Върховния административен съд (ВАС), а по-високите ставки може да останат в сила поне до февруари 2027 г. За това предупреди Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), според която от съдебния спор губят производителите, вносителите и потребителите.

През септември правителството прие намаление на таксите средно около четири пъти, но четири организации за оползотворяване на отпадъци оспориха решението. Допълнително усложнение възникна, след като жалбата на Министерския съвет срещу съдебното спиране беше оставена без движение заради нередовност при подписването.

Как четирикратното намаление остана блокирано

На 2 септември правителството одобри промени в Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. Постановлението беше обнародвано в „Държавен вестник“ на 8 септември, след като премина през обществено обсъждане.

Промените предвиждаха сериозно намаление на таксите за различни категории електрическо и електронно оборудване. Сред засегнатите продукти са хладилници, климатици, печки, компютри, принтери, телевизори и фотоволтаични панели.

Продуктовите такси са част от системата за финансиране на събирането, обработването и рециклирането на оборудването след края на неговия експлоатационен живот. Разходите за изпълнението на тези задължения се поемат от производителите и вносителите, но могат да бъдат включени в крайната цена на стоките.

Според официалното съобщение на Министерството на околната среда и водите намалението е изготвено въз основа на анализ на разходите за събиране, транспортиране, предварително третиране и рециклиране. От ведомството подчертаха, че промяната не отменя екологичните изисквания и нормативните цели за управление на отпадъците.

Четири организации атакуваха решението

Срещу постановлението бяха подадени жалби от организациите за оползотворяване на отпадъци „Грийнтех България“, „Елтехресурс“, „Трансинс технорециклираща компания“ и „Екобултех“.

Основният им аргумент е финансов. Според изложените пред съда мотиви рязкото намаляване на продуктовите такси може да доведе до съществен спад на приходите и да затрудни изпълнението на договорите им за събиране и третиране на отпадъци.

На 6 октомври тричленен състав на ВАС спря действието на новите ставки до окончателното произнасяне по спора. Това е временна съдебна мярка, а не окончателно решение, че постановлението на правителството е незаконосъобразно.

Важна особеност е, че наредбата определя продуктовите такси, заплащани към държавното Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Организациите по оползотворяване определят договорните си възнаграждения самостоятелно. Намаляването на държавните ставки следователно не означава автоматично поевтиняване на всеки електроуред със същия процент.

Нередовност в жалбата на правителството

Министерският съвет е оспорил определението на ВАС с частна жалба. Тя обаче е оставена без движение заради нередовност при подписването, като съдът е дал седемдневен срок проблемът да бъде отстранен.

Ако изискванията бъдат изпълнени в срок, петчленен състав на ВАС ще се произнесе окончателно по въпроса за временното спиране. Той може да го отмени, което би позволило по-ниските ставки да се прилагат, без да се изчаква приключването на основното производство.

Ако спирането остане в сила, старите такси ще продължат да действат до последващо съдебно произнасяне. Първото открито заседание по основното дело е насрочено за 10 февруари 2027 г., като тази дата не означава непременно край на съдебния спор. Възможно е производството да продължи и след нея.

БАСЕЛ: Разочаровани, притеснени и силно учудени сме

Председателят на Българската асоциация на електротехниката и електрониката д-р инж. Димитър Белелиев остро разкритикува ситуацията, включително допуснатата нередовност при обжалването от страна на правителството.

„Разочаровани, притеснени и силно учудени сме от създалата се ситуация. Новите ставки преминаха през обществено обсъждане и през всички предвидени от закона процедури. Трудно ми е да приема, че Министерският съвет, с цялата експертиза и юридически ресурс, с които разполага, е приел незаконосъобразна или необоснована промяна“, заяви Белелиев.

Той обърна специално внимание на съдебната процедура и последствията от нея за компаниите.

„Още по-притеснително е, че обжалването на съдебното спиране е оставено без движение заради нередовност при подписването. В резултат българският бизнес и потребителите продължават да плащат значително по-високи такси“, подчерта председателят на БАСЕЛ.

Батериите за ток - отделен проблем с огромна разлика в таксите

Наред със съдебния спор за електроуредите асоциацията поставя и въпроса за индустриалните батерии, използвани за съхранение на електроенергия. Техните продуктови такси не бяха включени в септемврийското намаление и остават отделен нерешен проблем.

Според данните, представени от БАСЕЛ, в България ставката достига приблизително 2,81 евро за килограм, докато в съседна Румъния сравнимото плащане е около 0,20 евро за килограм. Разликата е приблизително 14 пъти.

Изчислено за един тон батерии, това означава около 2810 евро в България срещу 200 евро в Румъния, или разлика от 2610 евро на тон. При промишлени системи, чието тегло може да достига десетки и стотици тонове, размерът на продуктовата такса се превръща в съществен инвестиционен разход.

Асоциацията за производство, съхранение и търговия на електроенергия също е поставяла въпроса за високите ставки. В свое становище до екоминистерството тя изчислява, че продуктовата такса може да оскъпи завършена система за съхранение с около 18%. Това е секторна оценка, която зависи от конкретния проект и стойността на оборудването.

По данни на БАСЕЛ само за около две години, от началото на 2024 г. до май 2026 г., инсталираният капацитет за съхранение на електроенергия в България е достигнал 8,6 гигаватчаса. Асоциацията настоява за отделна, икономически обоснована ставка за промишлените батерии, съобразена с реалните разходи за бъдещото им третиране и рециклиране.

Бизнесът настоява за среща с кабинета

Според БАСЕЛ продуктовите такси трябва да отразяват действителните разходи за събиране, обработване и рециклиране на отпадъците, а не да създават непропорционална финансова тежест.

Организацията настоява за прозрачни правила, при които производителите и вносителите заплащат суми, съобразени с генерирания отпадък и необходимите разходи за неговото оползотворяване.

От асоциацията съобщиха, че ще потърсят разговор с Министерския съвет, Министерството на околната среда и водите и други браншови организации. Целта е да бъде защитено приетото намаление за електрическото и електронното оборудване и да бъде намерено решение за таксите върху индустриалните батерии.