Екотаксите падат драстично, но нова тревога за бизнеса
Електроиндустрията приветства пробива, но предупреждава за сериозен дисбаланс
Следете всички новини, анализи и коментари за Екотакси. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Електроиндустрията приветства пробива, но предупреждава за сериозен дисбаланс
С 3% се увеличават екотаксите за старите коли, съобщиха от МОСВ. Това става ясно от приетата от кабинета нова Наредба за определяне на реда и размера...
Правителството прие нова наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. Екотаксите за новите автомобили, хибридите и елект...
Вдигат екотаксите при първа регистрация на стари коли и намаляват таксите за нови. Това предвижда нова Наредба за определяне на реда и размера за запл...
В България се плащат най-високите екотакси в ЕС за рециклиране на стари автомобили, каза пред "Стандарт" Явор Божанков, зам.-председател на Асоциацият...