Пералнята става златна. Техниката рязко скача
От бранша предупреждават за 15% поскъпване
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От бранша предупреждават за 15% поскъпване
Техниката и личният състав се придвижват от Гърция към Румъния като част от логистиката по операцията „Atlantic Resolve“
Новите данни сочат ресурс в 18 района, включително в двата щата Каролина, Мейн и Ню Хемпшир
Изборът зависи изцяло от площта
Калин Стоянов направи обход на най-критичните участъци
Образувано е досъдебно производство
"Неговото правителство" нищо не е отпуснало за техника срещу пожарите, средствата са европейски, разкри бившият МВР-шеф
Президентът се е определил като ярка опозиция, каза вицепремиерът
Жители на Трън и района излизат на жълтите павета
През изминалото лято компанията се включи с техника и екипи в потушаването на големи горски пожари
Още през 2025 г. предприятието ще изнася изделия на стойност 240 милиона евро
Той отказа да говори за връчването на втория мандат
По предварителни данни площта на пожара около с. Воден е 72 000 декара
Къде е къщата на семейството
Цените са надолу с над 200 лева
Приблизителната бройка ще бъде около 100, предимно БТР-и, съобщи Ивайло Мирчев
Сред най-засегнатите е село Богдан
Кратки и слаби, те не влияят на техниката, но пък най-чувствителните хора са ги усетили
Центърът затворен до 12 ч.
С тях ще се закупи техника за художествено осветление и звук