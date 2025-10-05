ДПС-НОВО НАЧАЛО праща тежка техника в Царево

ДПС-Ново начало ще осигури необходимата тежка техника, за да ускори процеса по почистването на коритото на река Черна, предвид предстоящите валежи.

Това стана ясно след днешното посещение на острието на партията Калин Стоянов в Царево.

След като вчера се запозна на място с пораженията от потопа във ваканционното селище Елените, бившият вътрешен министър пристигна и в Царево, за да се срещне с жителите на едно от най-засегнатите от наводненията общини в област Бургас.

Заедно с кмета Марин Киров и началника на полицията Стоянов направи обход на най-критичните участъци. Проверката им е показала, че мостовете и съоръженията, ремонтирани след наводнението през 2023 г., са запазили своята цялост и са предотвратили по-сериозни последствия.





Във връзка с мостовете по-рано днес кметът Киров избухна срещу председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев по повод вчерашните му хвалби, че правителството "Денков" е отпуснало 43 милиона лева на общината за почистване на реки и дерета: "На такава лъжа трябва да се отговори: бяха отпуснати целеви средства за възстановяване на мостове (три в града, три по пътя за Лозенец) и язовирни стени, но не и средствата, които бяха поискани за почистване и корекция на коритото на река Черна, Нестинарка, дерето в Ахтопол, Лозенец, Арапя и други.

Призоваваме тези нестабилни личности да не се оплитат в лъжлив ПР срещу община Царево, защото дори ние на местно ниво сме по-подготвени експертно от цялата им върхушка и партийна клика.

Причината да бъдат отпуснати 43 млн. лв. на община Царево беше партийната подкрепа от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и личната ангажираност с района на министър Калин Стоянов, който е родом оттук", заяви Киров.

По време на днешната си визита в Царево Калин Стоянов се срещна с местните жители, за да чуе от първо лице притесненията и нуждите им. Хората го посрещнаха с пълно доверие и увереност, че ще получат необходимата подкрепа за възстановяване след бедствието.

Стоянов пое ангажимент да съдейства и за спешни действия по подпомагане на пострадалите семейства и възстановяване на засегнатите райони. На място бе и областният председател на ДПС-Бургас Христо Широков.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com