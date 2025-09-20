Обир като на филм! 200 бона за 3 минути

Светкавичен и дързък обир, заснет от охранителни камери, беше извършен в столицата.

За по-малко от три минути организирана група от маскирани мъже разби магазин за техника и открадна стока на стойност между 200 000 и 300 000 лева. Ексклузивни кадри от престъплението бяха излъчени от bTV.

Сигналът за обира е получен минути преди полунощ, когато собственикът на магазина, Светлозар, получава известие на телефона си за засечено движение в обекта. От записите на шестте камери той вижда цялата операция.

"Около 3 минути разбиват витрината с чукове. Разбиват стъкло, решетката я къртят. Влизат под решетката и се насочват към офиса", разказва собственикът.

На кадрите се вижда как трима мъже, които Светлозар описва като "деца на по 22-23 години" с полусвалени маски, нахлуват вътре. След като разбиват и вратата на офиса, където се съхраняват всички телефони за продажба, те започват мълниеносно да пълнят големи чували и сакове с всичко, което видят.

Цялата операция по изнасянето на техниката трае едва три минути. През това време отвън ги чака четвърти съучастник в автомобил, подготвен за бързо бягство.

"Беше спрял съвсем спокойно, с вдигнати отворени врати, с вдигнат багажник. Оказа се, че бил с чужди номера, не с неговите", обяснява Светлозар. Той допълва, че според записите е имало и втора кола – джип, която е "отцепвала района", за да осигури безпроблемното изтегляне на бандата.

От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) потвърдиха, че по случая е образувано досъдебно производство. Извършителите се издирват активно.

