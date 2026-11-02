Кошмар с цената на газа! КЕВР пусна зловещо увеличение

Природният газ поскъпва с 32,52% през ноември спрямо октомври. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена от 58,43 евро за мегаватчас без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. На тази цена общественият доставчик „Булгаргаз“ ще продава синьото гориво на крайните снабдители и топлофикационните дружества.

Първоначалното предложение на компанията беше за цена от 59,08 евро за мегаватчас. На откритото заседание на 28 октомври обаче регулаторът поиска от дружеството да потърси възможности за намаляване на увеличението и да предложи възможно най-благоприятни условия за българските потребители.

„Независимо от сегашните екстремни цени на международните енергийни пазари, достигащи нива от 100-105 евро за мегаватчас, увеличение с 34 процента е неприемливо, защото би било шоково за топлофикациите и за икономиката на страната“, заяви председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

След настояването на регулатора „Булгаргаз“ е намерил резерви за ограничаване на поскъпването, като е включил допълнителни количества природен газ от подземното хранилище „Чирен“. По данни на КЕВР без тази мярка увеличението през ноември би достигнало 39,37% спрямо октомври заради по-високите котировки на международната борса в Нидерландия.

Ако цените на международните пазари бяха останали на нивата от 12 октомври, когато е подадено първоначалното заявление, допълнителните количества от „Чирен“ щяха да ограничат поскъпването до около 28%.

В ценовия микс за ноември са включени и пълните месечни количества по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ, закупен по договори с търговци след проведен търг.

Утвърдената цена включва стойността на природния газ на входа на газопреносните мрежи, разходите за обществена доставка и компонента за съхранение на количества в хранилището „Чирен“. Последният е свързан със задълженията на „Булгаргаз“ по Плана за действие при извънредни ситуации.

Междувременно председателят на КЕВР Пламен Младеновски заяви, че регулаторът разполага с механизми, чрез които да не допусне увеличение на цените на електроенергията и парното за домакинствата от 1 януари.