Готвят нов акциз за мощните коли

Собствениците на мощни автомобили с двигатели над 340 конски сили ще плащат нов акциз. Размерът му ще зависи от мощността на двигателя и ще варира между 500 и 6000 евро. Това предвиждат промени в Закона за акцизите и данъчните складове, одобрени от Министерския съвет.

Най-ниската ставка от 500 евро ще бъде за автомобили с мощност от 250 до 300 kW (340–408 к.с.). За колите между 301 и 350 kW акцизът ще бъде 1500 евро, а при двигатели от 351 до 500 kW сумата скача на 3000 евро.

Най-високата ставка от 6000 евро ще се плаща за автомобили с мощност над 500 kW, или приблизително 680 конски сили.

Новият налог е мотивиран от необходимостта от осигуряване на допълнителни приходи в държавния бюджет. Той няма да се прилага за изцяло електрическите автомобили, както и за специализираните превозни средства със служебно предназначение – линейки, пожарни и автомобили със специален режим на движение.

При хибридните автомобили за определяне на акциза ще се взема предвид единствено мощността на двигателя с вътрешно горене, ако тя достига или надхвърля 250 kW. Данните ще се установяват чрез сертификата за съответствие или друг официален документ.

С промените в закона се предвиждат и нови правила за движението, съхранението и използването на енергийни продукти, електроенергия и други акцизни стоки. Целта е да се подобри контролът и да се премахнат неясноти в действащата нормативна уредба, без да се създават допълнителни административни затруднения за коректния бизнес.

Въвежда се и краен срок за продажба на тютюневи изделия и алкохолни напитки с бандероли от стар образец след въвеждането на новия. Предвидени са още мерки за засилване на митническия контрол и ограничаване на възможностите за избягване на акцизно облагане.

Актуализират се и глобите и имуществените санкции за нарушения на акцизното законодателство.