Едни коли превземат Европа. Предимството

Европейският съюз е изнесъл хибридни и електрически автомобили на стойност 64,7 млрд. евро през 2025 г., което е с 10% повече спрямо предходната година. Вносът също бележи ръст, достигайки 45,1 млрд. евро – увеличение с 4% спрямо 2024 г., когато е възлизал на 43,4 млрд. евро. Това показват данни на европейската статистическа служба Евростат, цитирани от БНР.

Търговията с електрически и хибридни автомобили в ЕС се разраства значително от 2017 г. насам. Тогава тези превозни средства са представлявали едва 10% от общия внос и 3% от износа на автомобили в Съюза.

През 2025 г. изцяло електрическите автомобили са формирали 20% от вноса и 18% от износа на автомобили в ЕС. За сравнение, през 2017 г. делът им е бил съответно 0,8% и 1,1%.

При плъгин хибридите, които могат да се зареждат от външен източник на електроенергия, делът достига 17% от вноса и 9% от износа при съответно 1,2% и 1,8% осем години по-рано. Хибридните автомобили без възможност за външно зареждане заемат 23% от вноса и 14% от износа през 2025 г. спрямо 8% и 0,3% през 2017 г.

Почти 40% от произведените коли в ЕС са електрически или хибридни

От общо 12,6 милиона автомобила, произведени в Европейския съюз през 2025 г., 4,8 милиона са били електрически или хибридни. Това представлява близо 40% от цялото производство и увеличение с почти 1 милион превозни средства спрямо 2024 г., когато броят им е бил 3,9 милиона.

Електрическите автомобили са съставлявали 17% от произведените коли в ЕС, плъгин хибридите – 7%, а хибридите без възможност за зареждане от електрическата мрежа – 14%.

Стойността на производството на електрически и хибридни автомобили е достигнала 139 млрд. евро през 2025 г. при 123 млрд. евро година по-рано.

Най-голяма стойност имат изцяло електрическите автомобили – 68 млрд. евро спрямо 58 млрд. евро през 2024 г. Следват хибридите без възможност за външно зареждане с 38 млрд. евро, колкото и през предходната година, и плъгин хибридите с 33 млрд. евро при 27 млрд. евро през 2024 г.

Така електромобилите формират 21% от общата стойност на автомобилното производство в ЕС. Делът на хибридите без външно зареждане е 12%, а на плъгин хибридите – 10%.

Китай е водещ доставчик на електромобили за ЕС

Китай е най-големият партньор на Европейския съюз при вноса на изцяло електрически автомобили през 2025 г., като на страната се падат 42% от всички доставки. Южна Корея заема второ място с 27%, следвана от Япония с 9%.

При износа на електромобили от ЕС водеща дестинация е Обединеното кралство с дял от 35%. Съединените щати и Норвегия заемат следващите позиции, като всяка от двете страни представлява по 14% от износа.