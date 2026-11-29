Temu ще промени начина, по който продава стоки на потребителите в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Платформата пое ангажименти за по-ясни цени, по-надеждни отзиви, по-лесно връщане на стоки и ограничаване на практики, които могат да подтикват към импулсивни покупки.

Ангажиментите бяха приети на 26 ноември от мрежата за сътрудничество на националните органи за защита на потребителите. Процедурата е координирана от Европейската комисия, а водеща роля са имали компетентните органи в Белгия, Германия и Ирландия. Промените ще важат за всички версии на сайта, приложението и рекламите на Temu в ЕС и ЕИП.

Исканията за възстановяване на суми трябва да бъдат обработвани в срок до 14 дни. Формулярът за отказ от покупка ще бъде достъпен на всички официални езици на ЕС и ЕИП. Temu ще добави повече възможности за контакт с поддръжката, включително телефонна услуга и чатбот на съответните езици.

Компанията ще въведе по-строги мерки срещу фалшивите отзиви.

Те ще включват автоматичен инструмент за проверка преди публикуване, възможност за подаване на сигнали и повече информация за начина, по който се изчисляват и подреждат оценките на продуктите.

Платформата се ангажира и да показва по-ясно цените, данъците и таксите преди плащането. Ще се прави разграничение между действително намалена цена и сравнение с обща референтна цена. Ще бъде премахнат и натискът чрез съобщения от типа „почти разпродадено“, когато те целят да ускорят решението за покупка.

Temu ще прекрати практики, при които потребителят трябва да участва в игра, за да получи достъп до платформата или до определена оферта. Сред посочените примери е функцията „колелото на късмета“. Ще бъдат премахнати и други натрапчиви игрови механизми в сайта, приложението и рекламите за европейските потребители.

От Temu заявиха, че са доволни от постигнатото споразумение.

„Оценяваме конструктивното взаимодействие през целия процес и ще продължим да подобряваме прозрачността и пазаруването за потребителите в Европа“, каза говорител на компанията, цитиран от Ройтерс.

Европейските органи ще наблюдават изпълнението на поетите ангажименти. При неспазване Temu може да бъде санкционирана с глоби от 4% или повече от годишния оборот в засегнатите държави.

Новото споразумение е отделно от глобата от 200 млн. евро, наложена от Европейската комисия през май 2026 г. по Акта за цифровите услуги. Тогава Комисията установи, че Temu не е оценила адекватно риска от незаконни стоки, включително опасни детски играчки и дефектни зарядни устройства. На 17 ноември Комисията предварително посочи и че въведените от платформата мерки за ограничаване на продажбата на незаконни продукти все още не са достатъчни.