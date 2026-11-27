Изкуственият интелект се превръща в новия помощник на българите в голямото коледно пазаруване. Вместо да прекарват часове в обикаляне на магазини и разглеждане на стотици сайтове, все повече хора се доверяват на технологиите, за да намерят подходящия подарък на най-добрата цена.

Цели 71% от българските потребители вече са използвали изкуствен интелект за поне една дейност, свързана с пазаруването, показва ново проучване на Visa. То разкрива и друга любопитна тенденция - все повече хора предпочитат да получат за Коледа незабравимо преживяване вместо поредната вещ.

Личен помощник в търсенето на подаръци

Какво да подарим на човек, който си има всичко? Къде любимият парфюм е най-евтин? Как да зарадваме цялото семейство, без да изпразним банковата си сметка? Това са само част от въпросите, за които българите все по-често търсят помощ от изкуствения интелект.

Според проучването 35% от потребителите у нас вече са използвали технологията, за да проучват различни продукти, 33% - за да сравняват цени, а 24% - за да получават идеи за подаръци.

Още по-интересни са нагласите за бъдещето. Три четвърти от анкетираните биха поверили на изкуствения интелект сравнението на цените в различните магазини, а 72% биха го използвали за откриване на намаления. Част от потребителите са готови дори да му позволят да изпълнява тези задачи самостоятелно.

Колко ще похарчим за Коледа

Българите стават все по-изобретателни в търсенето на изгодни покупки. Близо три четвърти от потребителите все по-често се оглеждат за намаления и специални предложения, а 38% се насочват към по-достъпни марки и търговци.

Най-разпространеният бюджет за празнични покупки е между 100 и 249 евро, като в тези рамки планират да се вместят 32% от анкетираните. Други 30% възнамеряват да похарчат приблизително същата сума за подаръци, както миналата година.

Българите обаче продължават да оставят коледното пазаруване за последния месец на годината. Повече от половината започват да купуват подаръци през декември, а едва 7% се подготвят преди ноември. За сравнение, в Чехия 27% от потребителите започват да пазаруват по-рано, в Словакия - 18%, а в Унгария - 15%.

"Днес празничното пазаруване е въпрос не само на това колко харчим, но и колко разумно използваме бюджета си. Новите технологии могат да помогнат на потребителите да се ориентират в богатото разнообразие от продукти - от намирането на вдъхновение до избора на подходяща оферта", коментира Петър Крилчев, изпълнителен директор на Visa България.

Най-хубавият подарък не се побира под елхата

Самолетен билет до мечтана дестинация, романтична вечеря, уикенд в планината или концерт на любим изпълнител. Подаръците, които създават спомени, печелят все повече почитатели сред българите.

Ако трябва да изберат само един вид подарък, 36% от анкетираните биха предпочели преживяване пред материална вещ. Пътуването е особено желана изненада - на подобен подарък биха се зарадвали цели 85% от потребителите. Билетите за културни и спортни събития също са високо в класацията на желанията със 71%.

Повече от една трета от българите планират да разделят поравно коледния си бюджет между традиционните подаръци и преживяванията.

Подаръци от цял свят

Почти всеки втори български потребител планира да купи поне част от коледните подаръци от чуждестранни търговци. Основната причина са по-привлекателните цени, посочени от 54% от хората, които възнамеряват да пазаруват зад граница.

Други 35% са привлечени от по-богатия избор на марки и продукти, а 31% търсят стоки, които изобщо не се предлагат на българския пазар. В същото време 34% от анкетираните ще останат верни единствено на местните търговци.

При покупката на подаръци онлайн е полезно да се има предвид, че европейското законодателство по правило позволява връщане на стоката в рамките на 14 дни от получаването й. Европейската комисия обаче припомня, че това право не се отнася до някои от най-популярните подаръци за преживявания - самолетни билети, хотелски резервации и билети за концерти на определена дата.

Пазаруваме все по-предпазливо

Българите обръщат все по-сериозно внимание и на сигурността на парите си в интернет. Цели 87% от потребителите са предприели поне една допълнителна мярка за защита заради опасения от онлайн измами.

Четиридесет процента отказват да запаметяват данните на банковите си карти в интернет магазините, а 33% са активирали двойна защита на достъпа до профилите си. От Visa посочват, че сигурността на дигиталните плащания ще има ключово значение и при навлизането на интелигентните асистенти, които могат да изпълняват задачи по пазаруването от името на потребителите.