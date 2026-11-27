Фенове на Левски се събраха на протест пред френското посолство в София в отговор на бруталните атаки срещу родни запалянковци по време на гостуването на Олимпик (Марсилия) по време на мача в Лига Европа снощи.

А макар призивът за днешния протест бе той да мине мирно, ситуацията не се размина без напрежение.

Появи се и нова информация - като например, че феновете на "Левски" вече знаят името на един от основните участници в насилието от френска страна. И изискаха от властите в страната да вземат нужните мерки и своевременно да информират България за случващото се.

Също така стана ясно, че един от пострадалите българи е в наистина тежко състояние, като по думите на присъстващите има опаснот да загуби зрението си.

Проявата носи името „СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ЛЕВСКИ – Протест пред Френското посолство“ и започна тази вечер в 20:00 часа на столичната улица „Оборище“ 27-29.

Мобилизацията в социалните мрежи беше голяма, като повече от 2200 потребители във Facebook са отбелязаха, че ще присъстват или проявяват интерес към акцията.

В основата на недоволството стоят видеозаписите от безредиците във френския град, на които се виждат нападения над български граждани, довели до редица ранени. Инцидентите отприщиха силен обществен гняв и бурни коментари в цялата страна.

Паралелно с това полицията вече предприе засилени мерки за сигурност, като отцепи района около сградата с метални бариери и разположи екипи на жандармерията.