Загубата на Левски от Олимпик Марсилия в петия кръг на Лига Европа остана в сянката на тежък бой на трибуните.

"Сините" привърженици бяха атакувани минути преди срещата от местни привърженици по трибуните на "Стад Велодром".

Те бяха бити с бухалки, прътове, подръчни средства и дори ограбвани. В резултат на сблъсъците, част от феновете са в болница.

Липсата на бърза полицейска реакция на стадиона доведе и до новото нападение, за което се смята, че е осъществено през тунел под трибуните, който не е бил охраняван.

Реакцията на ПФК Левски

Левски официално сезира УЕФА за нападенията срещу българските привърженици в Марсилия преди двубоя между двата отбора от Лига Европа. От ръководството на „сините“ излязоха с остра позиция, в която осъдиха проявите на насилие и настояха за пълно разследване както на самите инциденти, така и на организацията по сигурността около срещата.

От столичния клуб подчертаха, че още преди двубоя са сигнализирали за потенциалните рискове, и определиха като недопустим факта, че въпреки извънредните мерки за сигурност френските власти не са успели да осигурят адекватна защита на българските фенове.

„Сините“ внесоха яснота и относно решението мачът да се проведе въпреки ексцесиите, като уточниха, че то не е било в компетенциите на клуба.

Ето и пълната позиция на Левски:

„ПФК „Левски“ осъжда по най-категоричен начин насилствените нападения срещу своите привърженици в Марсилия тази вечер – както в часовете преди мача, така и на стадион „Велодром“.

Наш основен и незабавен приоритет е безопасността и здравето на нашите фенове. Клубът оказва подкрепа на пострадалите, а мислите ни са с тях и техните семейства.

Случилото се тази вечер е особено тревожно предвид извънредните мерки за сигурност, въведени от френските власти, както и ограниченията, наложени на пътуващите ни привърженици – ограничения, които клубът вече беше оспорил официално пред УЕФА.

Въпреки рисковете, идентифицирани от клуба преди срещата, предприетите мерки не успяха да осигурят адекватна защита на нашите фенове. Това е напълно недопустимо.

Клубът също така уточнява, че решението за продължаване на мача не е било в неговата компетентност. Според наличната към момента информация, решението е взето от съответните органи с аргумента, че прекратяването на срещата би могло да доведе до ескалация на насилието и да изложи привържениците на още по-голям риск.

ПФК „Левски“ официално сезира УЕФА за инцидентите и настоява за пълно разследване както на проявите на насилие, така и на организацията по сигурността около двубоя. Клубът очаква виновните да бъдат установени и подведени под отговорност.

Ще продължим да работим по въпроса с УЕФА и компетентните органи, като си запазваме правото да предприемем допълнителни действия за защита на нашите привърженици и интересите на клуба.

Нашите фенове трябва да имат възможността да подкрепят отбора си навсякъде в Европа, без да се страхуват за своята безопасност. Тя е безкомпромисен приоритет.“

Снимки Ройтерс

Марсилия трябва да понесе тежки последствия

Привържениците на Левски са категорични, че Олимпик Марсилия трябва да понесе тежки последствия, а ръководството на "сините" е трябвало да настоява поне за отлагане на първия съдийски сигнал.

Тъмната сянка на кошмара на "Хейзел"

Баталните сцени снощи на "Стад Велодром" извикаха неприятния спомен отпреди 41 години, когато на финала за КЕШ между Ювентус и Ливърпул загинаха 39 италианци, а УЕФА въобще не обели и дума за отлагане на мача.

Имаше опасност подобна ситуация, макар и с различен сценарий, да се разиграе и снощи във Франция. Слава Богу, дотам не се стигна, но в УЕФА взеха пак рисковото решение такъв мач да се играе. Въпреки доводите, че така се намалява напрежението.

Дори и сега, толкова години по-късно, кошмарът от повтарянето на такива мрачни сценарии във футбола да известно време беше налице! Независимо от обстоятелствата.

Макрон се закани да открие бързо вандалите

Френският президент Еманюел Макрон осъди по най-остър начин актовете на агресия, насочени срещу запалянковци на българския ПФК „Левски“ покрай футболния мач в Марсилия. Новината бе съобщена от Франс прес с позоваване на официално изявление от Елисейския дворец.

Според позицията на френското президентство подобни ексцесии нямат място нито по спортните трибуни, нито в обществото. По време на европейската среща на върха в Брюксел Макрон е уверил българския премиер Румен Радев, че виновниците за побоя ще бъдат открити и ще понесат пълна отговорност за действията си.