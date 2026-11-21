Централният нападател на Левски Мустафа Сангаре нява да играе в мачовете на "сините" до края на годината.

Това стана ясно от днешните думи на треньора Хулио Веласкес, който разясни каква е травмата на тарана и допълни, че ще се наложи оперативна намеса.

"Санагре е контузен и вероятно ще се стигне до операция, защото трябва да разреши проблема с коляното възможно най-скоро. Със сигурност искам да отлича невероятното му себераздаване.

Иска да тренира и да даде всичко от себе си. Почти е невъзможно да продължи, защото прекалено много се възпалява коляното му и трябва да мине през операция", заяви Веласкес на пресконференция преди утрешния домакински мач срещу Локомотив (София).