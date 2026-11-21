Diema Sport
12:15 Черноморец - Рилски спортист, Mr. Bit Втора лига
14:45 Славия – Арда, efbet Лига
17:15 Спартак Варна - Черно море, efbet Лига
Diema Sport 3
14:00 Волфсбург - Холщайн Кийл, Втора Бундеслига
16:30 Борусия Мьонхенгладбах - Борусия Дортмунд, Бундеслига
19:30 Шалке – Щутгарт, Бундеслига
21:45 Монако – Оксер, Лига 1
Diema Sport 2
14:30 Манчестър Сити – Фулъм, Висша лига
17:00 Челси – Лийдс, Висша лига
19:30 Нюкасъл – Арсенал, Висша лига
21:45 Лил – Лион, Лига 1
Nova Sport
14:30 Милуол – КПР, Чемпиъншип
17:00 Тотнъм – Ипсуич, Висша лига
19:30 Каламата – АЕК, Суперлига
21:30 Санкт Паули – Бохум, Втора Бундеслига
MAX Sport 4
15:00 Алавес - Ла Коруня, Ла Лига
17:15 Райо Валекано - Валенсия, Ла Лига
19:30 Севиля - Бетис, Ла Лига
22:00 Реал Мадрид - Селта, Ла Лига
MAX Sport 3
16:00 Лацио – Лече, Серия А
19:00 Парма - Рома, Серия А
21:45 Наполи - Торино, Серия А
MAX Sport 2
00:30 Атлетико Минейро - Бока Хуниорс, Копа Судамерикана, финал