Големият Роналдиньо Гаучо осъществи сензационното си завръщане към футбола тази неделя.

Един от най-обичаните футболисти в историята на играта дебютира за новия си клуб Равена в италианската Серия C.

Бразилецът започна като титуляр в регионалното дерби срещу Форли, макар че е на 46 години.

За легендата това бе първи официален мач от 11 години насам, а за последно той игра професионално във Флуминензе.

Роналдиньо се подготви със самостоятелна тренировка и се присъедини към общото занимание на Равена.

По време на самия мач треньорският щаб ще следи внимателно кондиционното му състояние.

Логично, завръщането на техничаря предизвиква сериозно внимание преди двубоя, който ще се излъчваше директно в Бразилия, Великобритания, Китай и Саудитска Арабия.

И така,дългоочакваното завръщане на легендарния Роналдиньо на футболния терен най-после стана факт.

46-годишният бразилец изигра 45 минути при домакинската победа на Равена, където е съакционер, с 2:0 в дербито с Форли от 14-ия кръг на италианската Серия "С".

Така офанзивният футболист записа първия си мач от 26 септември 2015 година насам, когато игра за Флуминензе при успеха с 2:0 над Гояс.

Феновете на Равена бяха силно развълнувани от възможността да наблюдават Роналдиньо в игра, като дори беше подготвена специална хореография с характерния му жест с ръце, с който отпразнува своите голове.

На трибуните също така бяха други две бразилски легенди – Дида и Сержиньо, които, подобно на него, са носили екипа на Милан.

По време на загрявката носителят на „Златната топка“ за 2005 година демонстрира характерните си трикове с топка, а в отборната снимка преди началото на мача той беше заобиколен от всички играчи на домакините.

Роналдиньо стартира като титуляр и остана на терена през цялото първо полувреме. В неговия край ветеранът направи почетна обиколка и обра аплодисментите на феновете по трибуните.

Той обаче не се появи за втората част, като на почивката беше заменен от Матео Маджо. Макар и на 46 години, бразилецът се отличи с безупречна и всеотдайна игра, като дори участва в атаката за първия гол.

Най-вероятно това ще бъде единственият мач на Роналдиньо за Равена, който се намира на второто място в група „В“ на Серия "С" с актив от 32 точки.

500 000 евро заплата и дял в клуба!

Имаше носталгия, сълзи, скандирания и овации за един от най-обичаните футболисти на своето поколение. Феновете издигнаха транспаранти, развяха шалове и облякоха старите си фланелки на Барселона и Милан, за да приветстват носителя на „Златната топка“ за 2005 г.

В италианското първенство пък той не беше играл от 18 декември 2010 г., когато защитаваше цветовете на "росонерите".

Роналдиньо е с 299 попадения, но юбилейният гол остана за следващ път. Това обаче не изключва ново негово появяване с екипа на Равена. Самият той остави вратата отворена пред Sky Sport: „Ако президентът Чиприани ми се обади, ще се върна.“

Зад емоционалното завръщане обаче стои и сериозна финансова стратегия. Според информация на Il Messaggero, цитирана от Corriere dello Sport, договорът на Роналдиньо с Равена е далеч от стандартните параметри за третото ниво на италианския футбол. Официалните условия на споразумението, подписано през юни, остават поверителни. Според информации, събрани от Il Messaggero, фиксираното възнаграждение на бразилеца е около 500 000 евро.

Това обаче не е единственият източник на приходи. Финансовата конструкция включва гарантирано присъствие на терена, рекламни ангажименти и търговски права, свързани с образа и марката R10. Особено важна част са процентите от продажбите на мърчандайзинг.

Фланелката с номер 10 на Равена вече се превръща в колекционерски артикул, а официалните продукти с бранда на Роналдиньо допълват приходите от партньорството.

Най-интересният елемент обаче е свързан със собствеността на клуба. Според публикацията споразумението предвижда и влизането на Роналдиньо като миноритарен акционер в Равена.

Така интересът му към проекта не се изчерпва с възнаграждението за футболните му изяви, а е обвързан и с увеличаването на стойността на клуба.

РЕКОРД ЗА РАВЕНА И ИСТЕРИЯ ПО R10

Ефектът от привличането на бразилеца вече е видим. Дербито с Форли постави нов рекорд по посещаемост на стадион „Бенели“, надминавайки дори постижението от двубоя за Купата на Италия срещу Ювентус през 1998 г.

Над 8000 зрители изпълниха трибуните, а за събитието беше изградена и временна секция с 1800 места, наречена „Трибуна R10“. Хотелите в цяла Равена също бяха запълнени.

Роналдо де Асиш Морейра, известен по целия свят като Роналдиньо (или Роналдиньо Гаучо), е легендарна бразилска футболна икона, призната за един от най-талантливите и технични играчи в историята на футбола.

Роден на 21 март 1980 г. в Порто Алегре, той остава единственият футболист, спечелил Световното първенство, Копа Америка, Купата на конфедерациите, Шампионската лига, Копа Либертадорес и „Златната топка“. Още като дете привлича вниманието на медиите в Бразилия, след като отбелязва всичките 23 гола за победата на юношеския си отбор с 23:0.

Наричан е „Роналдиньо“ (Малкият Роналдо), за да се различава от съотборника си в националния отбор Роналдо Назарио, а в Европа става известен с прозвището „O Bruxo“ (Магьосника).

Изиграва 97 официални мача за „Селесао“, в които отбелязва 33 гола. През 2002 г. формира легендарното атакуващо трио с Роналдо и Ривалдо, като извежда Бразилия до петата ѝ световна титла с паметен гол от фаул срещу Англия на четвъртфиналите.

През ноември 2005 г. става първият футболист на Барселона след Диего Марадона, изпратен с аплодисменти на крака от привържениците на вечния съперник Реал Мадрид на стадион „Сантяго Бернабеу“.