Футболната звезда на Англия и Арсенал Букайо Сака може да отложи сватбата си за неопределено време. Отношенията между нападателя и годеницата му Толами Бенсън са под въпрос, след като двамата предприеха серия от действия, които породиха слухове за сериозна криза във връзката им.

Двойката се сгоди през ноември миналата година, като очакванията бяха да сключи брак след Световното първенство. Сватбените камбани обаче така и не зазвъняха. Вместо това двамата спряха да се следват в социалните мрежи, премахнаха публикацията, с която обявиха годежа си, а Бенсън впоследствие изтри и целия си профил.

Първите информации за напрежението между тях се появиха в нигерийски медии. Букайо Сака има нигерийски корени, а преди седмица годеницата му беше в африканската държава. Това породи предположения сред феновете, че пътуването е свързано с подготовката на сватбено тържество по местните традиции, пише „Телеграф“.

Последвалите събития обаче поставиха под съмнение тези очаквания. Според разпространяваните слухове основната причина за разрива е разногласие между двамата относно условията на предбрачния договор.