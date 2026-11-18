Собственикът на Левски Атанас Бостанджиев е приготвил над 150 милиона евро за строежа на стадион "Георги Аспарухов". Той анонсира мащабна реконструкция на съоръжението още през април, когато Наско Сираков обяви, че мажоритарният пакет акции ще премине в ръцете на мастития бизнесмен.

Тогава сините показаха идеен проект за арена. И бе обявено, че за изграждането й са предвидени 120 милиона евро. След това обаче плановете претърпяха корекции, а по настояване на Бостанджиев бяха разработени такива за по-голям капацитет.

След проведеното общо събрание на акционерите на 14 септември ръководството показа нов проект, разработван от архитектурното бюро ИПА (б.а. - то проектира и новия "Българска армия"). А от клуба написаха: "Капацитетът на новия стадион ще бъде 27 826 места съгласно изискванията на БФС и 25 026 места съгласно тези на УЕФА. Проектът се разработва за Категория 4 на европейската централа. Един от най-разпознаваемите елементи в архитектурния образ на стадиона ще бъде неговата дигитална фасада.

Проектът предвижда панорамен LED банер с дължина приблизително 390 метра, две големи табла за резултатите с размери 24 на 9 метра, фасадни LED екрани с обща площ около 1 520 кв. м, приблизително 2,5 километра фасадно осветление и около 100 метра медийна фасада". Към работата по стадиона бе привлечен и международен партньор. Това е германската инженерна компания SBP (Schlaich Bergermann Partner), която е участвала и в разработването на арените на Байерн Мюнхен и Тотнъм.

Възможно е в хода на работите отново да има изменения в проекта, както и в коригиране на капацитета. Наред с това от "Герена" работят и по намирането на терен за бази на първия отбор и школата. Това също е приоритет пред собственика.