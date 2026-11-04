Собственикът на Левски взе решението за ЦСКА

Мажоритарният собственик на Левски Атанас Бостанджиев е чакан в ложите на Националния стадион "Васил Левски" за двубоя срещу Ягелония. Мачът от четвъртия кръг на основната фаза в Лига Европа е утре, 5 ноември, от 19:45 часа.

Той не присъства на първия мач от основната фаза на Лига Европа срещу Залцбург (0:1), но сега най-вероятно ще бъде на стадиона за мача с поляците. На срещата с "червените бикове" единственият представител на новата власт бе Еду Гаспар.

Очакванията са Бостанджиев да присъства и на дербито с ЦСКА.

Мачът с "червените" е с начален час 17:00, в неделя, 8 ноември, а Левски е символичен домакин, като хората от ръководството и феновете ще бъдат настанени в Сектор "А" на стадион "Васил Левски".