В Англия се удивиха от новата "Армия"

Британският таблоид The Sun обърна сериозно внимание на новия стадион „Българска армия“, определяйки го като начало на изцяло нов етап в историята на ЦСКА. В обширен материал спортният журналист Хенри Олис-Браун не пести хвалби за мащабния проект на стойност 40 милиона паунда.

На Острова акцентират върху пълната трансформации на съоръжението в Борисовата градина след тригодишния ремонт. Старите трибуни са заменени от модерна и изцяло покрита конструкция, а премахването на атлетическата писта доближава феновете максимално до случващото се на терена.

Новият стадион вече покрива изискванията за 4-та категория на УЕФА и е с капацитет от 18 540 места. Комплексът разполага с модерен музей, голям фенмагазин и VIP зони, като дизайнът му е хармонично съобразен с заобикалящия го парк.

В публикацията си The Sun припомня и славното европейско минало на ЦСКА – полуфиналите за КЕШ срещу Интер (1967 г.) и Байерн Мюнхен (1982 г.), както и емблематичното отстраняване на европейския първенец Ливърпул през 1982 г. Споменава се и по-скорошният престой на английския мениджър Алън Пардю през 2022 г.

Макар че дебютният официален двубой на обновения стадион завърши 0:0 срещу Славия, медийният отзвук зад граница потвърждава, че ЦСКА заявява отново своето място на европейската футболна сцена.