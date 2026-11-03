МБапе не стига. Цял Китай скочи и на Реал Мадрид

Китайската платформа за стрийминг iQIYI Sports няма да излъчи двубоя между Реал Мадрид и АЕК Атина от Шампионската лига в сряда. Решението е свързано с продължаващия бойкот в страната след скандала, предизвикан от коментар на Килиан Мбапе за Мао Цзедун.

Ограниченията вече засегнаха и мачовете на испанския клуб във вътрешното първенство. През уикенда държавната китайска телевизия не показа победата на Реал с 3:0 над Расинг Сантандер в Ла Лига.

Френският нападател предизвика недоволство в Китай с несполучливо изказване за историческия ръководител на страната. Последствията за футболиста бяха незабавни: няколко големи китайски компании прекратиха спонсорските си договори с него.

Мбапе поднесе извинения и увери, че не е имал намерение да обиди никого. Въпреки това бойкотът продължава и засяга телевизионното излъчване на срещите на Реал Мадрид.

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас заяви, че поддържа контакт с китайската страна в опит да бъде намерено решение.

"За момента трябва да изчакаме и да видим как ще се развие ситуацията. Продължавам да разговарям с китайските власти както в Мадрид, така и в Пекин", коментира Тебас.