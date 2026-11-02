Шефът на Ла Лига обави нова война на Реал Мадрид

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас отново отправи остри критики към Реал Мадрид, като обвини ръководството на клуба, че с действията си вреди на испанското първенство. Той коментира и скандала „Негрейра“, защитавайки Барселона от това, което определи като прекомерен обществен и медиен натиск.

Тебас направи изказванията си по време на първия ден от конференцията World in Progress (WIP), която се провежда в конгресния център Palau de Congressos в Барселона и е организирана от Grupo PRISA, El País и Cadena SER.

След участието си в дискусията „Геополитиката отвъд футбола“ президентът на Ла Лига разговаря с медиите по редица въпроси, свързани с испанския футбол и международните отношения.

Тебас обвини Реал Мадрид, че подкопава авторитета на Ла Лига и телевизионните ѝ дейности, като по този начин нанася щети не само на първенството, но и на всички клубове, които участват в него. Според него мадридчани продължават да подкрепят алтернативни турнири като Суперлигата за сметка на настоящата структура на европейския футбол.

Особено остър беше коментарът му относно позицията на Реал Мадрид по случая „Негрейра“, свързан с плащанията на Барселона към бившия вицепрезидент на испанската съдийска комисия.

„В Реал Мадрид смятат, че Негрейра присъства във всяка съдийска съблекалня на всеки стадион, на който играят. Припомням им, че ние сезирахме прокуратурата преди Реал Мадрид“, заяви Тебас.

Той обвини президента на мадридския клуб Флорентино Перес в непоследователност, като припомни предишните му отношения с ръководството на Барселона.

„Техният президент остана шест месеца в управителния съвет след разкриването на случая и защитаваше Барселона на общо събрание, докато все още бяха приятели и работеха заедно по проекта за Суперлигата. В деня, в който Барселона напусна, сякаш всичко се промени“, добави президентът на Ла Лига.

Тебас подчерта, че каталунският клуб трябва да понесе съответната отговорност, ако бъде установено нарушение, но настоя, че не бива да бъде обвиняван за всичко, което се случва в испанския футбол.

„Барселона ще трябва да поеме отговорност, ако това се наложи, но не може сега да бъде обвинявана за всичко. Реал Мадрид е клубът, който настоява процесът да бъде удължаван“, коментира той.

Президентът на Ла Лига отхвърли и опитите случаят с Барселона да бъде сравняван с разследванията срещу Манчестър Сити.

„Случаят на Барселона няма нищо общо с този на Манчестър Сити и това не бива да влияе върху правосъдието. Решението трябва да бъде взето тук, в Испания“, категоричен беше Тебас.

Той коментира и разследването на Висшия спортен съвет на Испания (CSD), свързано с негови изказвания за предаванията на клубната телевизия на Реал Мадрид. Тебас омаловажи случая и заяви, че според него се правят опити да бъде дискредитиран.

В края на изявлението си ръководителят на испанското първенство засегна и напрежението в отношенията с Китай, възникнало след негови коментари за историческото наследство на Мао Дзедун.

Тебас поднесе извинения за предизвиканото недоволство и изрази увереност, че търговските отношения с китайската страна могат да бъдат възстановени чрез диалог и съществуващите бизнес партньорства.