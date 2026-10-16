Реал М поиска незабавна оставка заради Гьобелс

Реал Мадрид официално поиска незабавната оставка на президента на Ла Лига Хавиер Тебас след острите му изказвания срещу ръководството на испанския гранд.

Напрежението между двете страни достигна нова точка, след като Тебас сравни комуникационните похвати на мадридския клуб с пропагандните методи, използвани от Йозеф Гьобелс – министър на пропагандата в нацистка Германия.

В отговор „белите“ публикуваха официална позиция, в която настояват Тебас да се оттегли не само от поста си в Ла Лига, но и от длъжността вицепрезидент на Испанската кралска футболна федерация.

„Във връзка с изявленията на Хавиер Тебас, президент на Ла Лига и вицепрезидент на Испанската кралска футболна федерация, в които той сравнява методите на работа на ръководството на Реал Мадрид с тези, използвани от Йозеф Гьобелс, министър на пропагандата на нацисткия режим, и посочва Real Madrid TV като инструмент на тази предполагаема стратегия, Реал Мадрид настоява за неговата незабавна оставка от двата поста“, се казва в изявлението на клуба.

От „Сантиаго Бернабеу“ подчертаха, че няма да отстъпят от позициите си по спорните въпроси в испанския футбол.

„Реал Мадрид ще продължи да защитава своите права, институционалния си престиж, пълното изясняване на случая „Негрейра“ и необходимото обновяване на испанския футбол“, допълват от клуба.

Официалната реакция идва след поредната размяна на обвинения между Тебас и мадридчани, като този път конфликтът прерасна в директно искане за отстраняването на президента на Ла Лига