Реал Мадрид започва операция с трансфер на Холанд

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес е все по-уверен, че норвежката голова машина Ерлинг Холанд ще облече екипа на Кралския клуб през следващия сезон. На фона на засилващите се спекулации за бъдещето на нападателя, Манчестър Сити може да се изправи пред сериозни сътресения и напускане на ключови футболисти.

Информацията за оптимизма на Перес идва от журналиста Ник Харис, който съобщава в социалната мрежа X, че президентът на испанския гранд очаква Холанд да се присъедини към Реал Мадрид.

Според Харис източникът му наскоро е обядвал с Флорентино Перес и е получил информация за увереността на клубния президент относно евентуалното привличане на норвежкия голмайстор.

Засега обаче няма официално потвърждение за преговори между Реал Мадрид и Манчестър Сити, нито за постигнато споразумение с футболиста.

Евентуалното привличане на Холанд би било един от най-значимите трансфери в европейския футбол. Норвежкият национал се утвърди като един от най-резултатните нападатели в света, а голмайсторските му качества го превърнаха в една от най-големите звезди на Манчестър Сити.

Холанд се отличава с изключителна физическа мощ, скорост и ефективност пред противниковата врата. Способността му да бележи от различни позиции го прави особено ценен за всеки отбор, който се стреми към най-големите отличия.

За Реал Мадрид подобен трансфер би означавал привличането на нападател, способен да бъде водеща фигура в атаката на клуба в продължение на години.