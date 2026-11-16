Трагедия на футболния терен! Млад играч почина след удар с топка

Тежка трагедия разтърси аржентинския футбол. Младият футболист Абел Нунес почина след тежка травма на главата, получена по време на мач по футзал. Тъжната новина беше съобщена от неговия клуб Есейса, намиращ се в провинция Буенос Айрес.

„Получихме най-тежката възможна новина“, обявиха от клуба в емоционално изявление, публикувано в неделя вечерта.

„С дълбока болка и неизмерима скръб се сбогуваме с един млад мъж, пред когото беше целият живот и който оставя след себе си празнота, неподдаваща се на думи“, допълниха от отбора.

Нунес, роден през 2008 г., е бил част от една от младежките формации на клуба. Според публикации в аржентинските медии той е бил ударен в главата с топка по време на среща по футзал. След инцидента младият състезател се строполил неподвижно на игрището, а двубоят незабавно бил прекратен.

На място му била оказана първа помощ, след което бил транспортиран в болница. Състоянието му наложило спешна хирургическа намеса, но въпреки усилията на лекарите животът му не успял да бъде спасен. Футболистът е бил приет в лечебното заведение в края на миналата седмица.

Това е пореден трагичен случай във футбола през последните седмици. По-рано този месец нападателят на испанския Тенерифе Хесус де Мигел почина, след като получи сърдечен арест вследствие на сблъсък с вратаря по време на мач от втора испанска дивизия.