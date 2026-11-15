ЦСКА или Левски? Легенда на Ливърпул разкри любимия си бг отбор

Легендата на Ливърпул Сами Лий посочи ЦСКА като любимия си български отбор и призова „червените“ да продължат да работят, за да върнат славните си дни. Бившият футболист на мърсисайдци е в София, където се срещна с български привърженици на английския клуб.

В интервю за БНТ Лий се върна към европейските сблъсъци с „армейците“ през 80-те години и сподели впечатленията си от подкрепата за Ливърпул у нас.

Попитан кой е любимият му български клуб, Лий избра ЦСКА и обясни, че пази ярки спомени от срещите между двата отбора.

„Бих казал, че това е ЦСКА. Не ме разбирайте погрешно, сега някой ще ми се смее и ще каже защо точно този отбор. Играхме с ЦСКА през 80-те, много силен отбор. Да, това беше преди 45 години, но си го спомням добре“, заяви той.

Легендата на мърсисайдци отправи послание и към хората, които работят в българския клуб:

„Нещата и в ЦСКА са се променили, мога само да кажа на хората от клуба да не спират да работят и да се развиват, за да върнат отново онези дни.“

Лий не скри радостта си от срещата с българските привърженици. Според него подкрепата за клуб от друга държава показва особена отдаденост.

„Чувствам се прекрасно в България, защото виждам колко голяма е ливърпулската общност по света. Да видя толкова фенове в София е нещо невероятно“, сподели той.

Бившият футболист подчерта, че цени страстта на хората, които следват отбора далеч от неговия град.

„Винаги съм казвал, че е лесно да живееш в града и да подкрепяш отбора, но по-трудно да си далеч, както тези хора тук. Това вече е друго ниво. Харесва ми тази страст и желание.“

Лий припомни, че е гостувал в София два пъти като играч, и обеща отново да посети България.

В разговора той открои дисциплината, физическата подготовка и колективния дух като силни страни на българските отбори от миналото.

„Преди бяхте много сплотен колектив със страхотна работна етика и голяма дисциплина. Българските играчи винаги бяха добре сложени физически. Винаги беше трудно да се играе срещу вас, сега разбирам, че нещата са се променили“, коментира Лий.

Според него пътят напред минава през последователна работа с младите футболисти, която включва както тренировки, така и възпитание.

„Мога да ви кажа да развивате младите хора, те са бъдещето. Образовайте ги, тренирайте ги, не ги оставяйте да правят каквото решат, а ги възпитавайте и им покажете кое е добро, както и кое не е. България е прекрасна футболна нация, винаги сте били такава.“

За собствените си успехи с Ливърпул Лий постави на първо място отборния дух, изграден от Бил Шенкли, Боб Пейсли и Джо Фейгън.

„Ние спечелихме милиони сърца, защото бяхме колектив. Имахме звезди, но печелехме като отбор и празнувахме като такъв. Всичко беше в колектива“, подчерта легендата на мърсисайдци.