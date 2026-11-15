Триумф в Китай! Историческа световна титла за България

България спечели историческа първа световна титла при смесените синхронни скокове на батут във възрастовата група 11-12 години. Ивилин Маджаров и Елена Михайлова спечелиха златните медали на шампионата на планетата в Нанджинг, Китай.

Във финала на смесените синхронни скокове те получиха получи 45.60 точки и се изкачиха на световния връх. На второ място се класираха представителите на Япония Юзуки Кикукава и Ичика Цузуку с 44.68 точки, а бронзовите отличия спечелиха състезателите на Русия Виктор Бабаев и Елизавета Зверева с 44.49 точки.

Представители на България спечелиха и две четвърти места в синхронните скокове в същата възрастова група.

При девойките Никол Филипова и Елена Михайлова завършиха на на тази позиция с 44.64 точки. Световната титла спечелиха представителките на Китай Миню Уанг и Иру Уанг с 46.04 точки.

При младежите Георги Беловодски и Ивилин Маджаров също завършиха четвърти. Те получиха 43.49 точки, а шампиони станаха руснаците Виктор Бабаев и Кирил Бицко с 47.75 точки.