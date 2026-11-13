Историческо! Най-силният българин постави световен рекорд

13 ноември е исторически ден за България и българския силов спорт! Христо Мусков постави нов световен рекорд на Гинес.

Най-силният българин изтегли 44 тонен самолет за 23 секунди. Той успешно издърпа Airbus A320 на разстояние от 20 метра на летище „Васил Левски“. Така подобри предишното постижение, което бе поставено през 2021 година и бе за време от 31 секунди.

„Самата подготовка мина по труден начин. Бе много трудна и емоционална. Но времето бе с нас и вятърът утихна. Вчера казах, че ако успея да подобря рекорда, ще е с такъв резултат, че никой да не може да го подобри. Мисля, че тези 8 секунди по-бързо от световния рекорд са достатъчно предизвикателство. Ще чакам някой да хвърли ръкавицата и да видим дали ще успее. На тренировка видях, че мога да подобря световния рекорд и бях уверен в себе си“, каза след поставянето на рекорда Христо Мусков пред камерите на NOVA.

Минути след рекорда Мусков се пошегува, че е много по-трудно да сменя памперси, защото е по-отговорно. Затова предпочита да подобрява рекорди. Рекордьорът и неговият екип вече обръща поглед към следващата година, когато са планирали грандиозни проекти и планира да подобри още някои рекорди на „Гинес“ като дърпане на коли или плавателно средство като кораб от 150-200 тона.

Най-важни за успеха на шампиона според Христо Мусков освен подготовката са психиката и мотивацията.