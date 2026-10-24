Майк Тайсън : Само Мохамед Али можеше да ме спре

Легендарният Майк Тайсън призна, че дори в най-добрите си години едва ли би успял да победи Мохамед Али. Бившият абсолютен световен шампион в тежка категория отдаде огромно уважение на своя сънародник и обясни защо го смята за най-великия боксьор в историята.

60-годишният Тайсън, който е сред най-разпознаваемите имена в световния спорт, направи интересно разграничение между популярността и величието на един боксьор.

"Аз съм най-известният боксьор, живял някога. Но Мохамед Али беше най-великият, защото беше себе си", заяви Тайсън, цитиран от Boxing News.

Железния Майк беше попитан и как според него би завършил въображаем двубой между двамата в най-силните им години. Въпреки прочутата си увереност и страховитата репутация на нокаутьор, той посочи Али като победител.

"Той щеше да ме победи, защото Али знаеше как да опитомява чудовища. Щеше да бъде страхотна битка, но според мен той е най-добрият."

Думите на Тайсън са особено показателни, като се има предвид, че самият той беше едно от най-страховитите имена на боксовия ринг.

Със своята експлозивност, мощни удари и агресивен стил американецът всяваше страх у съперниците си още преди първия гонг.

Мохамед Али обаче изгради легендата си не само с бързина и техника, но и с умението да намира начин да побеждава дори най-опасните противници. Сред най-знаменитите му успехи са победите над Джордж Форман, Джо Фрейзър и Сони Листън.

Двамата никога не са имали възможност да се срещнат на ринга, тъй като принадлежат на различни поколения.

Въпросът кой би победил остава една от големите теми за спорове сред боксовите фенове, но за самия Тайсън отговорът изглежда ясен - Мохамед Али е бил човекът, способен да укроти дори най-страшните чудовища на ринга.