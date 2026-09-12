Джордж Формън - от уличен боец до боксова легенда
Светът загуби легендарния американски боксьор
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Светът загуби легендарния американски боксьор
Нико Уолш Али иска да продължи наследството на своя велик дядо
Искрената изповед на шампиона разтърсва и просълзява
Звездата на Барса тренира вкъщи сред снимки на боксьора
Срещу 100 000 долара ще бъдат продадени на търг боксьорските гащета на легендата Мохамед Али. С тях той се е бил през 1974 г. в обявения за "бой на ве...
Барбара Менса и Мохамед Али навремето
Десетки хиляди казаха последно сбогом на Мохамед Али. Хора от цял свят се събраха в родния му Луисвил, щата Кентъки, да изпратят легендата. Президентъ...
Легендарният боксьор Мохамед Али, който почина на 74-годишна възраст, ще бъде погребан днес в родния си град Луисвил. Това ще стане на специална цере...
Холивудската звезда Уил Смит и последният неоспорим световен шампион в тежка категория Ленъкс Люис ще бъдат сред носачите на ковчега на Мохамед Али. А...
Шефовете на английската футболна асоциация надъхват Рууни и компания за европейското с книги. Таблоидът "Сън" извади част от заглавията, които "трите...
Няма и седмица от смъртта на Мохамед Али, а споровете за наследството му вече започнаха. Мохамед-младши, единственият биологичен син на легендата, ско...
Бил Клинтън дава слово по време на публичното погребение Септичен шок, това е причината за разтърсилата целия свят смърт на боксовата легенда Мохамед...
Мохамед Али е починал в резултат на септичен шок по "неустановена естествена причина". Това обяви говорителят на семейството Боб Гънел, без да съобщи...
Най-великият боксьор издъхна за часове от кашлица Сложи ръкавиците заради откраднато колело, после се опълчи на САЩ Мохамед Али, най-великият боксьо...
Боксовата легенда Мохамед Али почина на 74-годишна възраст в болница във Финикс, САЩ. Новината беше съобщена от семейството му. Трикратният световен...
10 дни след като бе изписан от болница легендарният американски боксьор Мохамед Али отново е приет за лечение, информира CNN. Говорител на семействот...
Легендата на бокса Мохамед Али бе изписан от болница, след като миналия месец бе приет с тежка инфекция на пикочните пътища. Трикратният световен шам...
Пневмония събори Мохамед Али и той беше приет в болница. 72-годишният американец е в стабилно състояние, а прогнозите за възстановяването му са много...
Мохамед Али отрече слуховете, че здравословното му състояние сериозно се е влошило и той е близо до смъртта. Легендата в бокса пусна в Twitter снимка,...
На търг в Кливлънд бяха продадени за почти 400 000 долара боксови ръкавици на легендата Мохамед Али. С тях той се бие за титлата световен шампион в т...