Всичко за Мохамед Али

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Погребват Мохамед Али

Погребват Мохамед Али

Легендарният боксьор Мохамед Али, който почина на 74-годишна възраст, ще бъде погребан днес в родния си град Луисвил. Това ще стане на специална цере...

10 юни | 7:53
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Рууни чете за Ибра и Али

Рууни чете за Ибра и Али

Шефовете на английската футболна асоциация надъхват Рууни и компания за европейското с книги. Таблоидът "Сън" извади част от заглавията, които "трите...

07 юни | 20:40
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Изписаха Мохамед Али

Изписаха Мохамед Али

Легендата на бокса Мохамед Али бе изписан от болница, след като миналия месец бе приет с тежка инфекция на пикочните пътища. Трикратният световен шам...

07 януари | 16:35
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Пневмония събори Мохамед Али

Пневмония събори Мохамед Али

Пневмония събори Мохамед Али и той беше приет в болница. 72-годишният американец е в стабилно състояние, а прогнозите за възстановяването му са много...

21 декември | 18:56
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