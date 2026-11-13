Хладилникът гълта излишен ток? Един хитър трик разкрива причината

Едно обикновено фенерче може да ви помогне да спестите пари от електричество, като разкрие скрит проблем в хладилника. Трикът отнема само няколко минути, не изисква технически познания и показва дали уредът губи студ през вратата си. Причината често се оказва нещо съвсем дребно - износено гумено уплътнение, което кара компресора да работи по-често и да изразходва повече ток. Испанското технологично издание „Xataka Smart Home“ разкрива как да открием проблема и какви лесни мерки можем да предприемем, за да намалим разходите.

Фенерчето издава къде изчезва студът

Хладилникът е сред малкото домакински уреди, които работят непрекъснато. За разлика от пералнята или фурната той поддържа необходимата температура денонощно, което го превръща в постоянен консуматор на електроенергия.

С времето гумените уплътнения около вратата започват да губят еластичността си. Те могат да се втвърдят, напукат или деформират, така че вратата вече да не прилепва плътно към корпуса.

За да разберете дали това се е случило с вашия хладилник, е необходимо само едно достатъчно силно фенерче.

Включете го и го поставете върху някой от средните рафтове на хладилника, като насочите светлината към вратата. След това затворете внимателно и изгасете осветлението в кухнята или спуснете щорите, така че помещението да стане тъмно.

Огледайте внимателно краищата на затворената врата. Ако забележите светлинни лъчи, които проникват през уплътнението, това е знак, че на съответното място гумата не прилепва добре.

Можете да преместите фенерчето и да повторите проверката, за да огледате различни участъци от вратата.

Още по-лесен тест с лист хартия

Има и втори начин, който е още по-прост и не изисква дори фенерче. За него ви е необходим обикновен лист хартия.

Поставете листа между вратата и корпуса на хладилника, така че единият му край да остане отвън. Затворете вратата и опитайте внимателно да издърпате хартията.

Ако усещате ясно съпротивление, уплътнението вероятно прилепва добре на провереното място. Ако листът се измъква почти без усилие, гумата може да е загубила способността си да затваря херметично.

Специалистите препоръчват проверката да се повтори на няколко места - отгоре, отдолу и от двете страни. Напълно възможно е уплътнението да е здраво в единия край, но да пропуска въздух в другия.

Защо една малка пролука увеличава разходите

Когато вратата не се затваря плътно, студеният въздух излиза навън, а топлият въздух от кухнята прониква във вътрешността на хладилника. Така температурата се повишава и компресорът трябва да се включва по-често, за да възстанови необходимото охлаждане.

Това води до по-голямо потребление на електроенергия и допълнително натоварване на компресора. При продължителна работа в подобни условия може да се съкрати и експлоатационният живот на уреда.

Затова дори сравнително малка повреда в гуменото уплътнение заслужава внимание. Навременното й откриване позволява проблемът да бъде отстранен, преди да се стигне до по-сериозна неизправност.

Как да решим проблема без големи разходи

Първата стъпка е внимателно да огледате гуменото уплътнение по цялата му дължина. Потърсете пукнатини, втвърдени участъци, деформации или черни петна, които могат да показват наличие на плесен.

Ако гумата е само замърсена, почистете я внимателно с мека влажна кърпа и подсушете добре. Натрупаните замърсявания също могат да попречат на плътното затваряне.

При леки деформации е възможно уплътнението да бъде възстановено в правилната му форма. Испанското издание посочва, че малки повреди могат временно да се поправят с подходящо лепило или подсилена лепяща лента.

Когато обаче гумата е силно износена, напукана или не прилепва добре, най-надеждното решение е подмяната й с ново уплътнение, съвместимо със съответния модел хладилник.

След почистването или ремонта повторете теста с фенерчето или хартията. Така ще проверите дали вратата вече се затваря плътно и дали е отстранена причината за излишното натоварване на уреда.