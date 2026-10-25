Пет капана при покупката на лаптоп. Един от тях струва скъпо

Покупката на геймърски лаптоп може да се превърне в скъпо разочарование, ако не обърнете внимание на няколко важни подробности. Два компютъра с привидно еднакви характеристики могат да предложат съвсем различна производителност, а по-високата цена невинаги гарантира по-добра машина. Хардуерният експерт Джейкъб Ридли от специализираното издание PC Gamer посочи пет основни неща, които трябва да проверим, преди да похарчим парите си. Най-важното предупреждение е, че за разлика от настолните компютри повечето лаптопи почти не позволяват подмяна на основните компоненти.

1. Размерът на екрана има огромно значение

Според специалиста 16-инчовите лаптопи са най-балансираният избор за повечето потребители. Те предлагат достатъчно голям екран за игри, работа и учене, без да бъдат прекалено тежки и неудобни за пренасяне.

По-компактните 14-инчови модели са подходящи за хора, които често пътуват, но имат и недостатъци. По-малкият дисплей затруднява забелязването на детайли в игрите, а ограниченото пространство за охлаждане понякога намалява производителността. Освен това компактните геймърски машини нерядко струват повече от по-големите си конкуренти.

2. Проверете дали има място за втори диск

Съвременните игри заемат огромно пространство, а много лаптопи продължават да се продават с SSD диск от 1 терабайт или по-малко.

Ридли съветва задължително да проверяваме дали машината разполага с допълнителен слот за NVMe SSD. Така по-късно ще можем да увеличим паметта за съхранение, без да се налага да сменяме съществуващия диск.

Любопитното е, че дори скъпи модели като Asus ROG Zephyrus G14 и Razer Blade 14 невинаги предлагат подобна възможност.

3. Видеокартата е по-важна от процесора

Една от най-честите грешки е да се избира лаптоп с много мощен процесор, но сравнително слаба видеокарта.

За повечето съвременни игри графичният процесор има по-голямо влияние върху броя кадри в секунда. Затова експертът препоръчва да се даде предимство на по-добра видеокарта, дори това да означава малко по-скромен централен процесор.

Има обаче една важна подробност. Мобилните видеокарти работят с различни ограничения на консумираната мощност. Например GeForce RTX 5050 със 100 вата може да се окаже по-бърза от RTX 5060, ограничена до 45 вата. Затова не е достатъчно да гледаме само номера на модела.

4. Оперативната памет крие неприятна изненада

Някои производители инсталират само една плочка оперативна памет вместо две. Това може да ограничи пропускателната способност на паметта и да понижи производителността.

Експертът препоръчва да проверяваме дали системата работи в двуканален режим. Например конфигурация с 16 гигабайта, разпределени в две плочки по 8 гигабайта, може да бъде по-удачна от вариант с една плочка със същия общ обем.

Разликата зависи от конкретните приложения и игри, но при определени задачи може да бъде съществена.

5. Скъпият екран може да се окаже напълно излишен

Последният съвет е да съобразим разделителната способност на дисплея с възможностите на видеокартата.

За лаптопи с RTX 5060 и по-слаби графични ускорители Ридли препоръчва Full HD резолюция от 1920 на 1080 пиксела. При RTX 5070 и по-мощни модели вече има смисъл да се разглеждат екрани с по-висока разделителна способност.

Според него 4K дисплеите рядко са най-разумната инвестиция за геймърски лаптоп. Дори мощните мобилни видеокарти могат да изпитват затруднения с тежките игри при такава резолюция, а на сравнително малък екран разликата невинаги оправдава допълнителните разходи.

Специалистът съветва да не се пренебрегват и шумът, загряването и възможностите за ремонт. Ако компютърът ще стои постоянно на бюрото, настолна конфигурация често предлага по-добра производителност и повече възможности за бъдещо надграждане.