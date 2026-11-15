Проверете телевизора си още днес. Експерти откриха коварен дефект

Собствениците на OLED телевизори имат нова причина да погледнат внимателно екраните си, особено по техните краища. Мащабно изпитване за издръжливост разкри дефект, който може да се развива незабелязано с години и постепенно да уврежда картината. При 14 от 16 тествани телевизора с технология WOLED специалистите са открили мъртви пиксели и други повреди по периферията на дисплея. Проблемът, наречен Edge Rot, е различен от добре познатото прегаряне на OLED екраните и не може да бъде предотвратен с обичайните мерки за защита, съобщава специализираното издание RTINGS.

Какво представлява новият дефект

Edge Rot, или буквално „гниене на краищата“, е названието, което експертите използват за появата на мъртви пиксели, тъмни петна и цели групи неработещи точки по границите на OLED дисплея. В началото уврежданията могат да бъдат почти незабележими, но с времето при някои устройства обхващат по-големи участъци и започват да пречат на нормалното гледане.

За разлика от прегарянето, при което продължителното показване на неподвижни изображения може да остави трайни следи, новият дефект няма пряка връзка със съдържанието на екрана. Специалистите предполагат, че причината може да се крие в особености на производството, увреждане на защитните слоеве или проникване на влага в панела. Точният механизъм все още не е окончателно установен.

Изследването на RTINGS обхваща телевизори, натрупали до 18 000 часа работа при ускорено изпитване за издръжливост. При 14 от 16 устройства с панели WOLED са установени различни по тежест поражения. Сред засегнатите има модели на LG, Sony и Vizio, предимно от поколенията между 2020 и 2022 година.

Най-сериозни са проблемите при по-старите панели WBC, където дефектът е открит при девет от десет телевизора. При по-новата технология WBE са засегнати пет от шест устройства, но повредите като цяло са по-слабо изразени.

Как да проверим телевизора у дома

Най-лесният начин е да се огледат четирите краища на екрана, докато телевизорът показва равномерно светло изображение. Може да се използва едноцветен бял или светлосив тестов екран, който позволява по-лесно да се забележат тъмни точки, неравномерни участъци или малки черни петна.

Особено внимание заслужават ъглите, където подобни увреждания понякога остават незабелязани при гледане на филми и телевизионни предавания. Ако бъдат открити постоянни дефекти, е разумно собственикът да документира проблема и да потърси оторизиран сервиз, особено ако устройството все още е в гаранция.

Специалистите предупреждават, че редуването на различно съдържание, намаляването на яркостта или функциите за защита от прегаряне не могат надеждно да предотвратят Edge Rot. Това не означава, че тези функции са безполезни, а че са предназначени за друг тип увреждане.

Какво казват производителите

LG Electronics и LG Display потвърждават, че подобни дефекти са възможни, но според компаниите те засягат много малък брой устройства, подложени продължително на висока температура, влажност или други неблагоприятни условия. Производителите подчертават, че постоянно усъвършенстват конструкцията и надеждността на OLED панелите.

Интересен резултат показват трите изпитани телевизора с технология QD-OLED - Samsung S95B, Samsung S95C и Sony A95K. При тях не са открити подобни повреди по краищата дори след продължителното натоварване. Извадката обаче е прекалено малка, за да се твърди, че технологията е напълно защитена.

RTINGS уточнява и друго важно обстоятелство. Резултатът от 87,5% се отнася единствено за конкретните 16 тествани WOLED телевизора, а не за всички устройства на пазара. Панелите, произведени след 2024 г., вероятно имат подобрения в защитата, но засега липсват достатъчно дългосрочни изпитвания, които да покажат доколко проблемът е преодолян.