Неприятна изненада за собствениците на Smart TV

Смарт телевизорите имат един скрит срок на годност, за който повечето потребители дори не подозират. Оказва се, че скъпият телевизор може да остарее много преди екранът му да се повреди, а някои от любимите приложения внезапно да престанат да работят. Причината е в софтуерната поддръжка, която производителите прекратяват след определен период, предупреждава технологичното издание Pocket-lint. Това създава не само неудобства, но и потенциални рискове за сигурността на потребителите.

Защо телевизорът остарява, въпреки че работи

Съвременните смарт телевизори на практика представляват компютри с големи екрани. Те разполагат с операционни системи, свързват се с интернет, инсталират приложения и редовно получават софтуерни обновления.

Подобно на смартфоните и компютрите обаче, производителите не могат да поддържат тези устройства безкрайно. В определен момент актуализациите спират, дори ако самият телевизор продължава да функционира безупречно.

Точно тогава започват проблемите. Остарелият софтуер може да съдържа уязвимости, които вече не се отстраняват, а това увеличава риска от кибератаки и неправомерен достъп до лична информация.

Още по-неприятно е, че постепенно започват да отпадат и познати функции. Приложения като Нетфликс, Дисни+ и други стрийминг платформи непрекъснато се развиват и в определен момент изискват по-нова версия на операционната система.

Така потребителят може да се окаже със съвсем здрав телевизор, на който любимите му услуги вече не се стартират.

Колко години издържат различните марки

Според Pocket-lint продължителността на софтуерната поддръжка при смарт телевизорите може да варира приблизително между две и седем години в зависимост от производителя и модела.

При Самсунг ситуацията е сравнително благоприятна за собствениците на по-нови устройства. Компанията предвижда до седем години обновления на операционната система Tizen за съвместими телевизори, пуснати от 2023 г. нататък. Конкретните възможности зависят от модела и региона.

Според актуалната политика на Самсунг моделите, излезли на пазара от януари 2023 г., получават седем години актуализации по сигурността, считано от пускането им на пазара. За останалите телевизори компанията гарантира пет години подобна поддръжка.

LG също предлага удължен период на актуализации чрез програмата webOS Re:New. Тя предвижда четири обновления на операционната система в рамките на пет години за включените в програмата модели.

При телевизорите, използващи Android TV и Google TV, сроковете се различават значително. Производители като Сони, TCL, Хайсенс и Филипс имат собствени политики за обновления, затова е важно да се проверява конкретният модел.

При Roku TV и Vizio също няма единен срок, валиден за всички устройства. Продължителността на поддръжката зависи от хардуера, софтуерната платформа и решенията на производителя.

Как да разберете, че телевизорът вече е остарял

Един от първите предупредителни признаци е липсата на нови системни актуализации за продължителен период. Това само по себе си не доказва, че поддръжката е приключила, но е повод за проверка.

Друг сигнал са проблемите с приложенията. Ако някои услуги отказват да се инсталират, изискват версия на операционната система, която телевизорът не поддържа, или престават да работят, причината може да бъде софтуерно остаряване.

Потребителите могат да проверят версията на операционната система и наличните обновления в менюто с настройки. Обикновено необходимата информация се намира в разделите за поддръжка, системна информация или актуализация на софтуера.

Най-надеждният начин да установите дали устройството все още се поддържа е да проверите модела му на официалната страница на производителя.

Един евтин трик може да удължи живота му

Добрата новина е, че прекратяването на софтуерната поддръжка не означава задължително покупка на нов телевизор. Според Pocket-lint има сравнително лесно решение, което позволява устройството да се използва още години.

Достатъчно е да се свърже външна стрийминг приставка или компактно устройство за стрийминг през HDMI входа на телевизора. Така приложенията работят чрез собствената операционна система на допълнителното устройство, а телевизорът се използва предимно като екран.

Подобно решение позволява достъп до съвременни платформи и нови функции, без да се сменя цялата техника. Външните устройства получават собствени актуализации, независимо от вградения софтуер на телевизора.

Важно е обаче да се знае, че приставката не отстранява уязвимостите в старата операционна система. Ако телевизорът вече не получава актуализации, ограничаването на неговите собствени интернет функции може да намали рисковете.

За какво да внимаваме при покупка на нов телевизор

Експертите съветват при избора на Smart TV да не се гледат единствено размерът на екрана, резолюцията и качеството на картината. Срокът на софтуерната поддръжка постепенно се превръща в също толкова важна характеристика.

По-дългият период на обновления означава повече време за използване на актуални приложения, нови функции и защита срещу известни заплахи.

Затова преди покупката е разумно да се провери колко години актуализации обещава производителят и дали срокът се изчислява от датата на продажбата или от пускането на модела на пазара.

Тази подробност може да се окаже решаваща. Телевизор, който изглежда като отлична сделка днес, може да има значително по-кратък оставащ период на софтуерна поддръжка, ако моделът е представен преди няколко години.