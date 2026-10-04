Един бутон в Windows може почти да удвои живота на батерията на лаптопа

Windows разполага с функция, която събира на едно място десет препоръки за намаляване на консумацията на енергия на лаптопа. Всички те могат да бъдат активирани едновременно с един бутон, а тестове на PCWorld показват, че ефектът при някои устройства е сериозен - в един от случаите очакваният живот на батерията почти се удвоява.

Къде се намира функцията

Настройката се намира в „Настройки“ → „Система“ → „Захранване и батерия“. В секцията „Препоръки за захранване“ Windows показва наличните възможности за конкретния лаптоп, а бутонът „Приложи всички“ ги активира наведнъж.

Основната препоръка е режимът на захранване да бъде превключен към максимална енергийна ефективност. При него Windows ограничава част от производителността, за да намали потреблението на енергия. При обичайна офис работа това често не създава съществени неудобства, а може да доведе и до по-тиха работа на вентилаторите.

Тъмният режим също влиза в сметката

Сред препоръките е активирането на тъмен режим. Той има най-голям смисъл при OLED дисплеите, където черните пиксели не се подсветват и по-тъмният интерфейс може да намали консумацията на енергия.

Windows предлага още яркостта на екрана да бъде настроена на 75%, дисплеят да се изключва след три минути бездействие и лаптопът да преминава в режим на заспиване след същия период. Сред другите възможности са динамична честота на опресняване, деактивиране на HDR, автоматично оптимизиране на яркостта и контраста според показваното съдържание, изключване на скрийнсейвъра и спиране на USB устройствата, когато екранът е изключен.

Тестът показа осезаема разлика

PCWorld е проверил ефекта върху два лаптопа - Asus ZenBook A16 с OLED дисплей и Microsoft Surface Laptop с IPS екран. За измерването е използван тестът Procyon, който следи колко заряд се изразходва за един час при активна Wi-Fi връзка.

При Asus ZenBook A16 батерията се е изтощавала с около 17% на час при стандартните настройки, което означава приблизително 5,9 часа автономна работа. След активиране на всички препоръки разходът е спаднал до 14% на час, а очакваното време на работа се е увеличило до около 7,7 часа.

При Surface ефектът е почти двойно по-голям

Още по-силен резултат е отчетен при Microsoft Surface Laptop. При нормални настройки устройството е губело около 16% заряд на час, което се равнява на приблизително 6,25 часа работа.

След активиране на всички препоръки консумацията е спаднала до около 8% на час. Така очакваната автономност е достигнала приблизително 12,5 часа - почти двойно повече.

Резултатът обаче не е еднакъв за всеки компютър. Ефектът зависи от конкретния модел, типа на дисплея, хардуера и настройките, които вече са активни. Тестът на PCWorld показва, че в подходящи условия вградените препоръки на Windows могат осезаемо да удължат времето между две зареждания.