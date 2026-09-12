Българите подценяват ежедневния прием на вода
Национално проучване показва разминаване между нагласите и реалните навици за хидратация
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Национално проучване показва разминаване между нагласите и реалните навици за хидратация
Нейното предназначение и принцип на действие все още са малко известни на повечето шофьори
Спортната функционалност е използвана над 600 000 пъти
Ето я и нея
Помага при сравняване на цените
Какво представлява тя
Какво обяви компанията
Функцията ще бъде внедрена тепърва
Тя е само за премиум потребители
Immersive View предлага 3D изглед на място
Функцията все още е в ранните етапи на тестване
Тя позволява на потребителите да създават колекции с приятелите си
Мрежата се бори с конкуренцията
Новата услуга е достъпна в още 40 Европейски държави
Компанията ще гарантира сигурността на потребителите
Тя ще позволява на два акаунта да съавторстват на туит
Колите ще могат да сканират пътя за дупки да регулират окачването
Amber Alert сигналите ще започнат да се разпространяват в Инстаграм днес
За момента функцията е в тестови режим
Всеки ползвател може да добави до 150 потребители