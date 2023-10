Интернет изригна. Google с нова функция

Търсачката на Google постоянно се усъвършенства с нови функции за по-информативни и прецизни резултати. Поредно нововъведение касае изображенията – търсачката ще дава подробна справка за тях.

Google обяви функцията „Относно това изображение” (About this image) през май и вече я направи достъпна за англоговорящи потребители по целия свят. Потребителят може да отвори секцията, като избере съответния елемент от падащото меню в резултатите от търсенето на изображения.

Блокът „Относно това изображение” има за цел да покаже на потребителя произхода на изображението, включително метаданни, ако има такива, както и контекст за това как изображението е описано от новинарски сайтове и сайтове за проверка на факти с течение на времето.

Можете да разберете кога изображението е индексирано за първи път от Google, а метаданните ще ви помогнат да разберете дали то е създадено с изкуствен интелект.

Функцията ще се появи и в други продукти на Google: в браузъра Chrome тя ще се активира чрез щракване с десен бутон или продължително натискане върху изображение, а в приложението за търсене на Google – чрез жест за плъзгане нагоре. Тези нововъведения в момента се разработват и тестват, като се очаква да станат публично достъпни през следващите месеци.

Междувременно Google разширява функцията Fact Check Explorer, която стартира в бета версия миналото лято и предлага възможност за проверка на факти чрез качване на изображение или търсене по URL. Тестването все още продължава, но Google вече е подготвил API инструменти, които ще помогнат за автоматизиране на работата по проверка на фактите.

И накрая, интернет компанията съобщи, че е започнала да предоставя повече информация за източниците на данни в секцията „Относно тази страница” (More about this page) при работа в режим SGE (Search Generative Experience), тоест търсене с генеративен AI.

