Как да почистим вентилатора на лаптопа? Прост трик без разглобяване

Лаптопът ви започва да загрява все повече, вентилаторът шуми непрекъснато, а приложенията работят по-бавно от обикновено? Възможно е причината да не е в остарелия хардуер, а в натрупания прах в охладителната система. С течение на времето той запушва вентилационните отвори и радиатора, нарушава циркулацията на въздуха и затруднява охлаждането на процесора. Добрата новина е, че редовното почистване невинаги изисква разглобяване на устройството, обяснява технологичното издание Engadget.

Защо прахът прави лаптопа по-бавен

Вентилаторът на лаптопа работи в сравнително затворен корпус, през който постоянно преминава въздух. Заедно с него навлизат и фини прахови частици, които постепенно се натрупват по перките, вентилационните решетки и радиатора.

Когато замърсяването стане прекалено голямо, охладителната система вече не успява ефективно да отвежда топлината. Това може да доведе до така наречения термален тротлинг - защитен механизъм, при който процесорът автоматично намалява работната си честота и производителността, за да ограничи температурата.

В резултат дори сравнително мощен лаптоп може да започне да работи осезаемо по-бавно, особено при по-продължително натоварване.

Как да почистим вентилатора без разглобяване

Според Engadget за рутинната поддръжка обикновено е достатъчно внимателно почистване на вентилационните отвори отвън.

Първата стъпка е лаптопът да бъде напълно изключен, а захранващият кабел и всички периферни устройства да бъдат разкачени. Ако моделът разполага с лесно сменяема батерия, тя също може да бъде извадена.

След това трябва да бъдат открити вентилационните отвори. При различните производители те се намират на дъното, отстрани или около пантите на екрана. Важно е да бъдат проверени всички решетки, а не само тези под корпуса.

Видимият прах може внимателно да се премахне с кърпа без власинки или антистатична четка. Не бива обаче да се вкарват инструменти дълбоко през отворите, защото съществува риск от повреждане на вътрешните компоненти.

За по-ефективно почистване може да се използва флакон със сгъстен въздух, предназначен специално за електроника. Той трябва да се държи изправен, на известно разстояние от решетката, като въздухът се подава на кратки, контролирани струи, без да се допуска силно развъртане на вентилатора.

Ако нямате сгъстен въздух, алтернатива е мека антистатична четка или ръчна въздушна помпичка. Категорично не се препоръчва използването на WD-40, тъй като този продукт не е предназначен за премахване на прах от електронни компоненти.

Колко често трябва да се прави

Lenovo препоръчва подобно профилактично почистване приблизително веднъж на три до шест месеца. Точната честота обаче зависи от условията, при които се използва лаптопът.

Ако устройството работи в прашна среда или вентилационните му отвори се замърсяват бързо, поддръжката може да се налага и по-често.

Кога вече се налага сервиз

Понякога почистването отвън не е достатъчно. Дори перките на вентилатора да изглеждат сравнително чисти, между тънките ребра на радиатора може да се е натрупал плътен слой прах, който сериозно затруднява преминаването на въздуха.

В такива случаи може да се наложи сваляне на долния капак. Тук обаче няма универсална процедура, тъй като конструкцията на охладителните системи се различава значително при отделните производители и модели.

Например при геймърския Alienware m16 R2 двата вентилатора са свързани отделно, а демонтажът на цялата охладителна система изисква отстраняване на шест стандартни винта и още шест винта за закрепване на радиатора. Dell препоръчва процедурата да бъде извършвана от оторизирани сервизни специалисти.

Причината е, че когато демонтажът изисква отделяне на радиатора или изпарителната камера от процесора и видеочипа, при последващото сглобяване може да се наложи подмяна на термопастата, термоподложките или други топлопроводими материали.

Затова специалистите съветват винаги да се започва с най-лесната профилактика - внимателно почистване на вентилационните отвори. Ако проблемът с прегряването остане, следващата стъпка е проверка на сервизното ръководство за конкретния модел или посещение при квалифициран техник.