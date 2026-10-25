Съдомиялната не работи както трябва. Малък детайл може да е виновен

Съдомиялната работи, програмата приключва нормално, но чашите остават мътни, а по чиниите продължават да се виждат остатъци от храна. Преди да се обадите на техник или да започнете да търсите нов уред, опитайте една изненадващо проста хитрина с обикновена клечка за зъби. Оказва се, че причината за лошото измиване понякога се крие в няколко миниатюрни отвора, които постепенно се запушват с мазнини, остатъци от храна и варовик. Съветът е публикуван от хърватското издание „Подравски лист“, а ефективността на този начин за почистване се потвърждава и от производители като „Бош“ и „Миле“.

Невидимият проблем, който оставя чиниите мръсни

Във всяка съдомиялна има специални въртящи се рамена, наричани разпръсквачи. Те обикновено се намират под горната кошница и в долната част на машината.

По време на работа през малките им отвори излиза вода под налягане, която достига до съдовете от различни посоки.

С течение на времето обаче тези отвори могат да се запушат. Достатъчно е няколко от тях да престанат да пропускат вода нормално, за да се влоши качеството на измиването.

Особено показателен е случаят, когато съдовете в едната част на машината излизат чисти, а в другата остават замърсени.

Според британската потребителска организация „Уич?“ сред сигналите за проблем са остатъците от храна по съдовете, неприятната миризма, замърсяванията по филтъра и нарушенията в оттичането на водата. Последните два симптома обаче могат да имат и други причини.

Как клечката за зъби решава проблема

Процедурата е сравнително лесна, но изисква внимание.

Първо изключете съдомиялната, изчакайте да изстине и я изключете от електрическата мрежа. Извадете долната кошница и проверете къде се намират разпръскващите рамена.

При много модели долното рамо се освобождава с издърпване нагоре, а горното се отвива. Начинът обаче се различава при отделните производители, затова предварително проверете инструкцията на своя уред.

След като свалите разпръсквача, изплакнете го добре под струя топла вода.

Огледайте внимателно малките отвори. Ако забележите натрупани замърсявания, използвайте дървена клечка за зъби, за да ги отстраните.

Това не е случайна интернет хитрина. Самата компания „Бош“ препоръчва подобен начин за почистване на разпръскващите рамена.

Една грешка може да повреди машината

Има обаче важно предупреждение. Не натискайте силно клечката и в никакъв случай не се опитвайте да разширявате отворите.

Ако върхът й се счупи и остане вътре, вместо да решите проблема, може да създадете ново запушване.

От „Миле“ препоръчват заседналите частици внимателно да се освободят и разпръсквачът след това да се изплакне обилно под течаща вода.

Когато приключите, поставете рамото обратно и проверете дали е закрепено правилно и се върти свободно.

Ако производителят не допуска свалянето или почистването му по този начин, не прилагайте сила.

Има още едно място, което задължително трябва да проверите

Докато почиствате разпръскващите рамена, обърнете внимание и на филтъра в долната част на съдомиялната.

В него се събират остатъци от храна и други замърсявания, които могат да причинят неприятна миризма, проблеми с оттичането и незадоволително измиване.

При повечето модели филтърът се сваля лесно и може да се изплакне под течаща вода, като се почисти с мека четка.

Производителят „Беко“ препоръчва той да се почиства поне веднъж месечно, а при по-интензивна употреба може да се налага и по-често.

Според „Бош“ разпръскващите рамена е добре да се проверяват и почистват през няколко месеца.

Когато проблемът не е в запушените отвори

Ако след почистването съдовете продължават да излизат мръсни, проверете дали не сте препълнили машината.

Големите тенджери, тигани и тави понякога пречат на разпръсквачите да се въртят. В други случаи съдовете са подредени прекалено плътно и водата не достига до всички повърхности.

Причината може да бъде и неподходяща програма, неправилно дозиране на препарата или техническа неизправност.

Ако машината издава необичайни звуци, показва грешка или не източва водата нормално, следвайте указанията на производителя и при необходимост потърсете сервиз.