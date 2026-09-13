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Пуснаха безплатен Windows 10

Пуснаха безплатен Windows 10

Операционната система Windows 10 вече е достъпна като безплатен ъпгрейд, както и за нови персонални компютри и таблети. Ъпгрейдът до Windows 10 е лесе...

29 юли | 19:55
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