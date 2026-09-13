Добавят нов бутон на клавиатурите за Windows
Това ще даде възможност на хората да участват по-лесно в AI трансформацията
Следете всички новини, анализи и коментари за Уиндоус. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Това ще даде възможност на хората да участват по-лесно в AI трансформацията
Операционната система Windows 10 вече е достъпна като безплатен ъпгрейд, както и за нови персонални компютри и таблети. Ъпгрейдът до Windows 10 е лесе...
Колко ли бързо работи Windows Phone 8.1 на мобилен телефон? Много. Може да се убедите в това с първия смартфон в света с новата операционна система на...