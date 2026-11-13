Купувате нов телефон, а вътре има стари части. Голям обрат при смартфоните

Купувате чисто нов смартфон, разопаковате го и дори не подозирате, че в него може да има части от стар, отдавна изхвърлен телефон. Това вече не е фантастика, а нова тенденция в технологичната индустрия. Производителите започват да използват възстановени чипове памет от употребявани устройства, за да намалят производствените разходи. Според прогнозата на аналитичната компания TrendForce през 2027 г. между 7% и 9% от смартфоните на пазара може да бъдат оборудвани с подобни компоненти.

Защо новите телефони се нуждаят от стари части

Причината за необичайното решение е световният недостиг на оперативна памет. Бумът на изкуствения интелект увеличи неимоверно търсенето на високопроизводителни чипове, необходими за огромните центрове за данни.

Производителите на памет насочват значителна част от капацитета си към по-доходоносните продукти за сървъри. Така за смартфоните остават по-малко компоненти, а цените им продължават да растат.

Особено тежко е положението за малките компании, които произвеждат достъпни телефони. При най-евтините модели паметта вече представлява значителна част от себестойността и всяко ново поскъпване поставя под въпрос печалбата.

Затова някои производители прибягват до технология, наречена reballing. При нея работещите чипове се демонтират от платките на стари устройства, почистват се и получават нови контактни топчета за запояване. След това могат да бъдат монтирани в други телефони.

Кои смартфони вече получават употребявана памет

Според TrendForce най-често се използват възстановени модули LPDDR4X с капацитет 4 гигабайта. Те се поставят предимно в евтини смартфони с 4G свързаност, чиято цена е под 200 долара.

В момента делът на устройствата с подобна памет се оценява на 3-4%. Очакванията са през следващата година той да се увеличи повече от два пъти.

Засега тенденцията засяга основно бюджетния сегмент. Големите производители като „Епъл“ и „Самсунг“ разполагат с по-добри възможности да осигуряват нови компоненти, но анализаторите не изключват възстановената памет постепенно да навлезе и в по-скъпи модели.

Какъв е рискът за купувачите

Основният проблем е, че употребяваните чипове не винаги имат еднаква надеждност. Някои вече са работили години наред, а демонтажът и повторното запояване изискват изключителна прецизност.

Прекомерното нагряване или некачественото възстановяване могат да повредят компонентите. Това увеличава вероятността телефонът да забива, да се рестартира неочаквано или да се повреди по-рано.

От TrendForce предупреждават, че подобна икономия може впоследствие да се превърне в по-високи разходи за гаранционни ремонти и в недоволство сред потребителите.

Използването на възстановени чипове само по себе си не означава, че телефонът непременно ще бъде ненадежден. Важни са качеството на компонентите, начинът на обработката им и контролът при производството.