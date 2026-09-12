Предупреждение. Тези части на страната може да пламнат
заради засушаването рискът остава висок
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заради засушаването рискът остава висок
Рециклирането остава единственият разумен начин за оползотворяване
Beчe ca нaзнaчeни 137 paбoтници, ĸaтo в ĸpaя нa пъpвaтa фaзa тe щe cтaнaт 500, a във втopaтa - 800
B зaвoдa в Чaчaĸ дo ĸpaя нa гoдинaтa щe бъдaт инвecтиpaни 28 млн. eвpo
Ето какво се оказва най- търсено
При определени условия, свързани с войната в региона
Нови промени в закона са пуснати за обществено обсъждане
Основен фактор е развитието на електроавтомобилите
Апти Алаудинов командва специалните части "Ахмат" на Русия
При това за премиум електрически модел
"Стелантис" потвърди, "че е загубил контрола върху обектите си в Русия"
Проверяват самолети за повреди
Карбураторът, както и стотици други части, се произведени в западни и азиатски страни
Украйна заяви днес, че войските ѝ напредват в региона на град Бахмут
Продуктите на "Майкрон Текнолъджи" имат сериозни рискове за мрежовата сигурност
Очаква се инвестициите да надхвърлят 40 млн. евро
Джонатан Макдауъл от Харвардския университетски център по астрофизика определи мястото, където ще паднат отломките
Позицията на ръководената от него държава е останала непроменена
Повечето собственици на автомобили отлично знаят как да изберат правилната резервна част и затова сега ще се опитаме да споделим най-важното от техния...
Причините са спрени производства на европейските автомобилни производители и доставчици