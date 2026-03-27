Колко злато може да извлечете от стар лаптоп и заслужава ли си?

Много хора вярват, че старите лаптопи и компютри могат да се превърнат в източник на бърза печалба заради съдържанието на злато. В социалните мрежи често се разпространяват съвети как този метал може да бъде извлечен в домашни условия. Реалността обаче е доста по-различна - количеството злато в тези устройства е изключително малко и рядко оправдава усилията.

Според експерти средният стар лаптоп съдържа около 0,1 грама злато, а настолните компютри - около 0,2 грама. Дори при високи пазарни цени това означава, че стойността на метала в едно устройство е едва няколко долара. Златото се използва в електрониката заради отличната си проводимост и устойчивост на корозия, което го прави незаменимо за платки, конектори и микрочипове.

Проблемът е, че то не се намира в масивна форма, а като тънък слой или микроскопични частици. Това прави извличането му изключително сложно и изисква специализирана техника. За да се добие дори 1 грам злато, е необходимо разглобяването на десетки, а понякога и стотици устройства, което на практика прави домашния добив нерентабилен.

Въпреки това електронните отпадъци остават ценен ресурс, когато се обработват в индустриален мащаб. Освен злато, те съдържат и редкоземни елементи, които могат да бъдат възстановени и използвани отново. Затова специалистите съветват старите устройства да се предават за рециклиране, което е както по-ефективно, така и по-щадящо за околната среда.

