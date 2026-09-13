Шишков разкри схема във водния сектор
Министърът на регионалното развитие и благоустройството е сезирал Софийска градска прокуратура
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Министърът на регионалното развитие и благоустройството е сезирал Софийска градска прокуратура
Сред обвиненията срещу тях са трафик на хора, сводничество и нападение над полицаи
Рециклирането остава единственият разумен начин за оползотворяване
Най-тежко е състоянието във ваканционни имоти в Слънчев бряг
По думите му измислената реформа се изразява и в това да заменят един човек с друг
Какви назначения искал да прави Кирил Петков
По времето му като министър са се губели по 2,5 милиарда лева приходи на всеки 3 месеца
Министърът на транспорта трябвало да е доверено лице на бившия финансов министър
Присвояване на пари от димитровградски фирми
Какво казват потърпевшите
Някои хора не знаят защо са в парламента, каза министърът
Прокуратурата с разкрития за дясната ръка на бизнесмена
Георги Попов разпитван е цял ден в събота
Той бе бе доста критичен към цялата ситуация около родния футбол
Това стана ясно след разговор между министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева и изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“...
Евродепутатката от Прогресивния алинас на социалистите и демократите Моника Олмайер призова Европейската комисия да върне всички средства по европейск...
Нов десант на телефонни измамници в Благоевград и околните селища, гражданите да са внимателни и да не се доверяват и дават пари на непознати. За това...
Далаверата през посредник и с договор за наем във Франция на десеторна цена По три схеми е бил източван Фондът за лечение на деца в чужбина, обявиха...
Изпълнителната комисия на ГЕРБ изключи от партията Васил Койчев Койчев и го освободи като общински ръководител на ГЕРБ – Девня. Това съобщиха от пресц...
Полицаите дебнат за валидността на свидетелствата и лицензите за превози Всички патрули на МВР излизат на пътя в невиждана досега акция срещу използв...