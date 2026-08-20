Шишков разкри схема във водния сектор

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков е сезирал Софийска градска прокуратура за сключени неизгодни договори и нанесени финансови щети от предишното ръководство на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД в периода март 2025 – март 2026 г. с управител Атанас Ковачганев. Щетата е над 2,5 млн. евро, обяви министърът на пресконференция, в която участваха също заместник-министър Павлета Пеловска, ръководствата на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД и на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, предаде БТА.

„Ние считаме, че щетата е над 2 милиона и половина евро. Не са милиардите на магистралите, но, разбира се, няколко милиона според нас е една изключително огромна сума. Още повече тя влияе и върху качеството на водата, влияе косвено около това, че ВиК дружествата се лишават от ресурс“, каза Иван Шишков.

„ВиК Енерджи груп“ ЕООД с едноличен собственик „Български ВиК Холдинг“ ЕАД е лицензиран търговец на пазара за електрическа енергия в България и притежава лиценз за упражняване на дейност „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“, сочи справка в интерент страницата на компанията. Дружеството продава електрическа енергия по свободни договорени цени обикновено на ВиК операторите в България.

От общия размер на щетата 1,755 млн. евро са от неизгодните договори и търг и пропуснатата полза от 909 000 евро от сделка с „Топлофикация София“.

Предишното ръководство на компанията е сключило договори с три частни дружества - „Волтура“, „Амперсанд Енерджи“ и „Солар СЪВ“, на фиксирани цени над 70 евро/MWh, които са в ущърб на държавата, съобщи на пресконференцията Явор Стойчев, член на Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“.

Сегашният управител на управител на „ВиК Енерджи Груп“ Десислава Чалъмова уточни, че частните дружества не са били задължени да доставят фиксирани обеми на ВиК операторите, а са имали право на преценка кога и колко ток да продават. Когато борсовата цена е била много ниска, те са продавали максимални обеми на високата фиксирана цена от около 70 евро/MWh. Когато цената на борсата е била висока, те са доставяли в по-малки количества, принуждавайки държавния оператор да купува скъпа енергия от борсата.

В общата сума на щетата влиза и друга неизгодна сделка. През декември 2025 г. „ВиК Енерджи груп“ купува евтина електроенергия от „Топлофикация София“ за нуждите на ВиК дружествата, но 17 дни по-късно я препродава на частната „Амперсанд Енерджи“ с минимална надценка и така вместо спестените за ВиК сектора 909 000 евро, печалбата е изнесена към частния търговец.

Стойчев уточни, че на 12 декември 2025 г. „ВиК Енерджи груп“ купува от „Топлофикация“ 37 200 мегаватчаса за януари на цена от 124,11 евро, а по-късно същото количество е продадено на частното търговско дружество на цена от 124,60 евро. Печалбата на „ВиК Енерджи груп“ от продажбата е в размер на приблизително 18 000 евро, допълни Стойчев и посочи, че ако тези количества бяха реализирани към клиентите на компанията – ВиК операторите, дружеството би спечелило над 909 000 евро.

„ВиК Енерджи груп“ е било елиминирано при обществени поръчки за 48 млн. лв. без ДДС за доставка на ток към „ВиК Бургас“ през ноември 2024 г. Тогава дружеството е предложило най-ниска надценка - 2,69 лв./MWh, но е отстранено в полза на частен кандидат с четири пъти по-висока надценка - 12,88 лв./MWh, обясни Явор Стойчев и допълни, че впоследствие са сключени скрити анекси на значително завишени фиксирани цени.

Той обясни, че един след началото на доставката се сключват два анекса, които не са публикувани в ЦАИС. По двата анекса цената от борса плюс надбавка се променя на фиксирана цена и по думите му ефектът само до края на 2025 г. е, че „ВиК Бургас“ има оскъпяване от 324 000 евро.

Финансовите загуби от скъпата електроенергия са разпределени и поети директно от ВиК дружества във Враца, Пловдив, Добрич, Шумен, Сливен и Ямбол, обясниха от холдинга и допълниха, че токът формира между 48 и 50 на сто от себестойността на водата в районите, където водата се добива по помпажен начин.