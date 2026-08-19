В търсене на лайкове: Младите се превърнаха в блуждаещи атоми с телефони

Младите хора се превърнаха в блуждаещи атоми с телефони, търсещи лайкове. Това заяви министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев на брифинг след редовното правителствено заседание. Заедно с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев бяха обявени нови мерки срещу агресията при подрастващите.

Преглеждаме серия от програми за намаляване на тормоза, насилието и агресията в училище. В следващите месеци те ще бъдат обобщени и анализирани. В шест софийски училища надграждаме програма „Насилието е безсилие”, която е насочена към 8 и 9 клас, но имаме за цел да достигне до над 100 000 ученици в над 1000 училища. През октомври 28 работни групи с координатор, психолог и педадогически съветник ще започнат да работят със специалисти за придобиване на допълнителна квалификация, съобщи министър Вълчев.

На свой ред министърът на вътрешните работи посочи, че предстои да бъдат разработени още програми за превенция на насилието сред младежите. Разработва се и стратегия за обучение на педагозите в структурите на МВР. „Подготвя се нов Закон за противодействие на протиообществените прояви на малолетни и непълнолетни, настоящият е от 50-те години. Амбицията ни е до няколко седмици да завършим проекта. На този фон засилихме проверките онлайн, хиляди са свалените публикации до момента. Работи се и по създаване на териториални структури за борба срещу киберпрестъпността”, отбеляза Демерджиев.

Според него е невъзможно ограничение на употребата на социалните мрежи, тъй като то лесно би могло да бъде заобиколено.

По думите на Вълчев трябва да бъдат предоставени форми на себереализация на подрастващите.

„В следващите месец и години фокус в работата на МОН ще бъде превръщането на семейството в съюзник на образователната система. По друг начин няма как училището да се справи с тежките проблеми. Създадена е програма „Без агресия за сигурна образователна среда”, която е с фокус върху всички проблеми, свързани с проявата на агресия, както физическа така и вербална. Младите хора се превърнаха в блуждаещи атоми с телефони в ръцете, търсещи лайкове и не можещи да намерят мястото си в обществото. Агресията избуя на всички нива, не само в ранна възраст. Тя превзе комуникацията и политическия живот. Всички ние носим отговорност с поведението и изявите си, за да обърнем тендецията. За тази цел около 1500 психолози работят в предучилищното и училищното възпитание, а над 800 педагогически специалисти подпомагат проблемните деца и семейства”, каза още образователният министър, предаде NOVA.