Депутат на Радев зарадва домакинствата. Нови мерки

Цените на горивата остават високи, а при продължаващо поскъпване държавата ще предприеме допълнителни мерки в подкрепа на най-уязвимите групи. Това коментира депутатът от "Прогресивна България" Здравко Марков в студиото на "Денят ON AIR".

"Цените знам, че са непоносими за всички. Следим ситуацията изкъсо. Ако тенденцията продължава, държавата ще се намеси", заяви гостът.

По думите му пакетът е обхванал голям брой земеделци, включвал е инфлационен чек от 50 евро и освобождаване от определени горива, използвани от над 500 000 души.

"При необходимост ще има и втора, отново таргетирана стъпка", добави Марков.

В разговора беше коментирано и предложението за 33% данък върху свръхпечалбата за определени сектори през 2027 г., като депутатът подчерта, че трябва да се прави разлика между печалба и свръхпечалба.

"Не може да говорим за свръхпечалба към момента в "Лукойл". Да, дружеството е на плюс към момента. Но разликата между плюс и свръхпечалба е огромна", каза Марков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той посочи, че мярката ще бъде еднократна и ще важи за 2027 г., като 33% няма да се начисляват върху цялата печалба, а върху определената като свръхпечалба.

Гостът коментира и предвидените данъчни облекчения за семейства с деца, както и инвестицията от 200 евро за всяко българско дете.

По темата за минималната работна заплата той заяви, че България трябва постепенно да премине от икономика на потреблението към икономика на добавената стойност.

"България следващите 5-10 години не трябва да бъде икономика на потреблението, трябва да бъде икономика на добавената стойност", каза депутатът.

Сред обсъжданите теми бяха и промените при бързите кредити. Гостът увери, че законопроектът ще бъде прецизиран между първо и второ четене.

"Ние ще прецизираме всеки един текст и българските потребители няма да плащат повече за такъв тип микрокредитиране. Ще затворим всяка една дупка от закона", заяви той.

По думите му ще бъдат въведени и ограничения за франчайзите в сектора.

"Спираме с франчайзите", каза Марков, като добави, че управляващите са готови и на конструктивен диалог с опозицията по темата.