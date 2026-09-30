Йотова: Ще подпиша указа за освобождаването на посланика в ОАЕ

„Да, ще подпиша указа за освобождаването на посланика ни в Обединените арабски емирства. Тази съгласувателна процедура мина през мен“. Това заяви президентът Илияна Йотова, попитана дали Иван Йорданов ще бъде освободен от поста.

По думите ѝ процедурата вече е преминала през нея и предстои подписването на указа.

Йотова коментира и подадения рапорт за освобождаване от военна служба от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

„Вчера разговарях с адмирал Ефтимов. Той ме предупреди, че ще има подобен рапорт“, заяви държавният глава. Тя уточни, че ще коментира решението, след като официално се запознае с документа и разговаря отново с адмирала.

Останките на цар Самуил се връщат у дома

Йотова определи връщането на тленните останки на цар Самуил в България като значимо събитие за страната и успех на българската дипломация.

„Най-накрая неспокойната му душа ще намери покой в своя дом. Върна се в любимата си България, която защитаваше с цената на всичко и заради която загина, виждайки ослепените войници“, заяви президентът.

Връщането на останките е резултат от продължил десетилетия стремеж на България да ги получи обратно.