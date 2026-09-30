Пулев пред МВФ: Режем бюрокрацията, ускоряваме големите инвестиции

Намаляване на административните пречки, по-бързо реализиране на стратегическите инвестиции и създаване на предвидима бизнес среда са сред основните цели на правителството. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща с делегация на Международния валутен фонд (МВФ), ръководена от Фабиан Борнхорст. Пред представителите на фонда той представи предприетите мерки за улесняване на инвеститорите, както и подготвяната административна реформа, която се разработва в активен диалог с бизнеса и индустрията.

По-кратки срокове и по-малко бюрокрация

„Целта ни е да намалим административните пречки пред бизнеса, да ускорим инвестиционните процеси и да създадем по-предвидима и конкурентна среда за инвеститорите“, подчерта Пулев.

Вицепремиерът обясни, че инвестиционните дейности вече са консолидирани в рамките на икономическото министерство. Създадено е и централно координационно звено към Министерския съвет, което обединява представители на институциите, ангажирани със стратегическите инвестиционни проекти.

Акцент в разговора беше поставен върху цялостната административна реформа, която се подготвя съвместно с представители на бизнеса, индустрията, търговските камари и други заинтересовани организации.

„Целта ни е да бъдат съкратени сроковете, намалена регулаторната тежест и повишена ефективността на администрацията“, посочи министърът.

Нови възможности за частни инвестиции

Сред обсъдените теми беше и потенциалът на публично-частните партньорства като механизъм за привличане на капитал и реализиране на важни инфраструктурни проекти. Пулев представи партньорството с Европейската банка за възстановяване и развитие, насочено към подготовката и структурирането на подобни инвестиции.

Той запозна представителите на МВФ и с националната програма за подкрепа на индустриалните зони. Сред основните приоритети са развитието на енергийната и транспортната инфраструктура, разширяването на производствените възможности и създаването на условия за привличане на нови инвеститори.

На срещата бяха обсъдени и възможностите за ускорено внедряване на цифрови технологии както в публичната администрация, така и в малките и средните предприятия.

МВФ постави акцент върху енергетиката и конкурентоспособността

Ръководителят на мисията Фабиан Борнхорст подчерта значението на мерките за подобряване на бизнес средата и повишаване на конкурентоспособността за преодоляване на структурните предизвикателства пред българската икономика.

Като важен фактор беше откроена и енергетиката, включително необходимостта от по-ефективно използване на енергията и подкрепа за структурната трансформация на индустрията.

В рамките на дискусията беше поставен акцент и върху политическата стабилност и предвидимостта на икономическата среда като фактори за устойчиво развитие, привличане на инвестиции и дългосрочно планиране от страна на бизнеса.