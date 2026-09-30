Политика

Борислав Сандов го закъса. Обвинение заради сектата на Калушев

Той е първият обвиняем по трагедията „Петрохан“

Борислав Сандов го закъса. Обвинение заради сектата на Калушев
Снимка: БТА
30 сеп 26 | 8:08
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Мира Иванова

Бившият екологичен министър Борислав Сандов става клиент на прокуратурата. Очаква се днес държавното обвинение да му връчи обвинителния акт.

Сандов е първият обвиняем по трагедията „Петрохан“. Миналата седмица прокуратурата привлече към наказателна отговорност Сандов за длъжностно престъпление, предаде БНТ.

Според разследващите - на 8 февруари 2022 година, той е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. В началото на седмицата бившият екоминистър съобщи във Фейсбук, че вече е получил призовка за предявяване на обвинението.

Сандов твърди още, че в нея е записано, че досъдебното производство срещу него е образувано през 2023 г.

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Автор Мира Иванова

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